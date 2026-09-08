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AB'den Grönland'a 200 milyon euroluk yatırım paketi

AB'den Grönland'a 200 milyon euroluk yatırım paketi
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OSLO, 8 Eylül (Xinhua) -- Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Grönland'ın başkenti Nuuk'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, AB ile Grönland arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan 200 milyon euroluk yatırım paketi açıkladı.

OSLO, 8 Eylül (Xinhua) -- Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Grönland'ın başkenti Nuuk'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, AB ile Grönland arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan 200 milyon euroluk yatırım paketi açıkladı.

Avrupa Komisyonu'ndan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Küresel Geçit programı ile 2026 ve 2027 yıllarında Grönland'daki yatırımlar desteklenecek.

Ziyaret sırasında von der Leyen, Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ortaklıklarını güçlendirmeye yönelik ortak bir bildiri imzaladı.

Açıklamada, bildiri ve yatırım paketinin eğitim ve balıkçılık alanlarındaki işbirliğini genişleteceği, uydu ve kablo bağlantılarını, hidroelektrik enerjiyi ve kritik hammaddeleri destekleyeceği belirtildi.

Yatırım paketi ayrıca konut koşullarının iyileştirilmesi, sürdürülebilir turizm ve küçük işletmelere yönelik destekleri de içeriyor.

Grönland'ı "stratejik bir müttefik ve güvenilir bir dost" olarak nitelendiren von der Leyen, "Grönland, AB'ye güvenebilir" ifadesini kullandı.

Paketin yeni fırsatlar yaratacağını söyleyen von der Leyen, AB'nin Grönland ve Arktik bölgesindeki varlığı ile taahhütlerini güçlendireceğini belirtti.

Grönland, Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge. ABD Başkanı Donald Trump'ın adanın ABD kontrolüne geçmesine ilişkin tekrarlanan açıklamaları, Avrupalı müttefikler arasında endişe yaratmış ve Arktik güvenliği, egemenliği ile NATO'nun bütünlüğü tartışmalarını yeniden gündeme getirmişti.

Kaynak: Xinhua
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