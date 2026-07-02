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AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Bosna Hersek'in geleceğinin Avrupa Birliği'nde olduğunu söyledi

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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Bosna Hersek'in geleceğinin AB'de olduğunu vurgulayarak, ülkenin AB üyelik sürecine desteğini yineledi ve EUFOR'un önemine dikkat çekti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Bosna Hersek'in geleceğinin AB'de olduğunu ifade etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki AB Barış Gücü Misyonunun (EUFOR) kışlasını ziyaret eden Kallas'a, askeri yetkililer çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kallas, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in AB üyeliği yoluna ve bölgenin güvenliğine bağlılığını sürdürdüğünü söyledi.

Bosna Hersek'te yeni Yüksek Temsilci'nin atanması konusunda sürecin tamamlanmasını umduklarını ancak henüz o noktada olmadıklarını belirten Kallas, "Yüksek Temsilcilik Ofisinin başarısı, artık ihtiyaç duyulmayan bir kurum haline geldiği günle ölçülecektir. O zamana kadar ise bu kurum, istikrarın önemli bir dayanağı olmaya devam etmektedir. Bosna Hersek'i Avrupa yolunda ileriye taşıyabilecek Avrupalı bir aday bulmakta kararlıyız." diye konuştu.

Kallas, Bosna Hersek'te geçen yıl yaşanan siyasi krizin, EUFOR'un önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek, ülkenin kendi güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesine yardımcı olmaya devam ettiklerini aktardı.

Görüştüğü üst düzey devlet yetkililerle Bosna Hersek'in AB üyelik sürecini de konuştuklarını dile getiren Kallas, şunları kaydetti:

"Bosna Hersek'in geleceği AB'dedir. Ülke genelinde AB üyeliğine verilen destek yüzde 70'in oldukça üzerindedir ve bu, insanları gerçekten birleştiren bir hedef haline gelmiştir. Son gelişmeler, AB'nin kapılarının yeni üyelere hala sonuna kadar açık olduğunu göstermektedir. Karadağ ile katılım anlaşmasını hazırlıyoruz. Arnavutluk müzakereleri açtı. Ukrayna ve Moldova katılım müzakerelerine yeni başladı. Bosna Hersek ise geride kalmayı göze alamaz."

Kallas, 2 günlük Bosna Hersek ziyareti kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Denis Becirovic, Konseyin Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic, Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ve Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ile de görüştü.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
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