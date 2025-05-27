AB Başkanı Costa, İsrail'e Gazze Ablukasını Kaldırması İçin Çağrı Yaptı

BRÜKSEL, 27 Mayıs (Xinhua) -- Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından İsrail'e Gazze'ye yönelik ablukayı kaldırma ve insani yardımların "acil, güvenli ve engelsiz" olarak ulaştırılmasına izin verme çağrısında bulundu.

Costa, pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Gazze'deki felaket boyutundaki insani durum ve Batı Şeria'da tırmanan şiddet olaylarına ilişkin "ciddi endişelerini" ilettiğini söyledi.

Costa, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze için hazırladığı ve yardım malzemelerinin sınır kapılarında denetlenip taranması, insani yardım tesislerine ulaştırılması, dağıtılması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını kapsayan beş aşamalı yardım planına tam destek verdiklerini söyledi.

"İsrail ablukayı kaldırmalı ve insani yardım ve destek için uluslararası hukuk ve insani ilkeler çerçevesinde derhal, güvenli ve engelsiz erişime izin vermelidir" ifadelerini kullanan Costa, geri kalan rehinelerin de derhal serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonları artırıyor. Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı'nın verilerine İsrail'in pazartesi sabahı erken saatlerde yerinden edilmiş Filistinli ailelerin barındığı Fehmi el-Cercavi Okulu'nu hedef alan hava saldırısında 18'i çocuk ve 6'sı kadın olmak üzere en az 33 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.