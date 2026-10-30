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AA Yurt Haberleri Müdürü Orhan Topal'ın annesi Trabzon Akçaabat'ta defnedildi

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Anadolu Ajansı Yurt Haberleri Müdürü Orhan Topal'ın annesi Güler Topal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akçaabat'ta kılınan cenaze namazının ardından Dürbinar Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Anadolu Ajansı (AA) Yurt Haberleri Müdürü Orhan Topal'ın annesi Güler Topal'ın cenazesi Akçaabat ilçesinde toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybeden Topal'ın cenazesi, Mezarlık Camisi'ne getirildi.

Topal'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Dürbinar Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Akçaabat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Akçaabat Yeni Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi İsmail Topal'ın da annesi olan Güler Topal'ın cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Akçaabat Kaymakamı Abdullah Şahin, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Muhammet Ali Yılmaz katıldı.

Kaynak: AA
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