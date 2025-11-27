AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, gdh Sahne'ye konuk oldu Açıklaması

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA'yı artık bir haber ajansı formatından medya teknolojileri ajansına dönüştürdüklerini belirterek, "Küresel eşitsizlik, emperyalizm bu formuyla bizi önümüzdeki yıllarda karşılayacak ve biz de küresel eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etme referansıyla kurulmuş bir haber ajansı olarak bu veri çağına ajansımızı hazırlıyoruz. Kendi yapay zeka dil modelimizi geliştiriyoruz." dedi.

Gündeme Dair Her Şey (GDH) Dijital Medya'nın düzenlediği gdh Sahne programına konuk olan Karagöz, AA'nın Milli Mücadele'nin en kritik döneminde, henüz TBMM kurulmadan önce Mustafa Kemal Paşa'nın talimatıyla mücadelenin yalnızca silahla değil, iletişimle de yürütülmesi gerektiği düşünülerek Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi'ye kurdurulduğunu anlattı.

"Bizi kuran irade, bizi emperyalizmle ve küresel adaletsizlikle mücadele etmek için kurdu." diyen Karagöz, AA'nın bugün de kuruluş felsefesine uygun biçimde küresel ölçekte faaliyet gösterdiğini, 13 dilde yayın yaparak günde 4 bin içerik ürettiğini ve dünyanın en büyük üç haber ajansından biri haline geldiğini aktardı.

Tarih boyunca ilk dönem medeniyetlerinden bu yana insanların iletişim çabası içerisinde olduğunu kaydeden Karagöz, zamanla iletişimin çeşitli yöntemlerle sağlandığını ve insanların yaşam tarzlarının, koşullarının kullandıkları aletlerin değişmesiyle iletişimin de değiştiğini dile getirdi.

Karagöz, 21. yüzyılda yapay zeka algoritmasının devreye girdiğini, birilerinin dünyada tahmin edilemeyecek kadar hızlı güçlendiğini, birilerinin de yerinde saydığını belirterek, bu asimetrik güç ilişkisinin çok yakın bir zamanda yapay zeka ve veriyi, algoritmaları elinde bulunduranların tahakküm ettiği bir dünyaya götüreceğini, büyük bir eşitsizliğin oluşacağı dünyanın çok yakında kurulacağını söyledi.

Bu dünyayla mücadele ederken iletişim dünyasının durması gereken yeri, bu değişime toplumları ve kurumları hazırlamak olarak tarif eden Karagöz, "Teknolojiyi tüketen değil, teknolojiyi üreten tarafta olmaya çalışmak. Bu amaçla biz Anadolu Ajansını artık bir haber ajansı formatından medya teknolojileri ajansına dönüştürdük. Bunu yapıyoruz, çünkü küresel eşitsizlik, emperyalizm bu formuyla bizi önümüzdeki yıllarda karşılayacak ve biz de küresel eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etme referansıyla kurulmuş bir haber ajansı olarak bu veri çağına ajansımızı hazırlıyoruz. Kendi yapay zeka dil modelimizi geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Başka türlü küresel adaletsizlikle ve bu teknofeodalizmle baş edemezsiniz"

AA'nın NSosyal'in bir paydaşı olarak projenin içinde olduğunu anımsatan Karagöz, bazılarının X, Meta ve Instagram varken rekabetin imkansız olacağını belirtip "Niye girdiniz?" dediğini ancak günü geldiğinde AA'nın Kurtuluş Savaşı'nda emperyalistlerle mücadele ederkenki durumu gibi NSosyal'in boyunduruk altına girmeyi engelleyeceğini ifade etti.

İnsanların asimetrik güç ilişkisi durumunda boyunduruk altına girdiğini belirten Karagöz, "Zayıf olursanız sözle güçlü olana direnme gücünüz azdır. Elinizde muhakkak bir şey olması lazım. Tahakküm unsuru bugün iletişim teknolojisine dönmüş ise elinizde iletişim teknolojileri olması gerekiyor. Bu yüzden Anadolu Ajansı 2024 yılı itibarıyla bir medya teknoloji şirketine dönüştü. Başka türlü küresel adaletsizlikle ve bu teknofeodalizmle baş edemezsiniz." şeklinde konuştu.

AA'nın geliştirdiği teknolojilerle küresel eşitsizliğe hazırlanırken bu durumun entelektüel boyutu, duruş, etik ve ahlak anlamlarında da bir yansıması olduğunu dile getiren Karagöz, "İki türlü adaletsizlikle mücadele edilir. Bir tanesi tankınız, topunuz, silahınız, SİHA'nız, İHA'nız olacak, çünkü tahakküm unsurları bunlar. Bir de sizi ayırt edici ama motive edici bir duruşunuz olacak. Bu duruş da Anadolu Ajansının yine kökeninde, etiğindeki onun ahlak anlayışı." değerlendirmesinde bulundu.

AA Kanıt, Tanık ve Sanık kitaplarını hazırladı

Etik ve ahlak konusunda foto muhabiri Kevin Carter'ın Güney Sudan'da çektiği "Akbaba ve küçük kız" isimli fotoğrafa değinen Karagöz, bütün Batı medyasının "Gazze'de bir şeyler oluyor, üzülüyoruz." dediği atmosferde AA'nın bir duruş sergilediğini dile getirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 4 çocuğu ile 3 kardeşini kaybeden AA kameramanı Muhammed el-Alul ile AA foto muhabiri Ali Jadallah'ın yaşadıklarını anlatan Karagöz, "İsrail'le Gazzeli mazlumları baş başa bırakmayalım, işin peşini takip edelim." diyerek bu amaçla "Kanıt", "Tanık" ve "Sanık" isimli üç kitap hazırladıklarını ifade etti.

Kanıt kitabının Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından delil niteliğinde kabul edildiğine işaret eden Karagöz, ardından Gazze'de olan herkesin tanıklıklarının anlatıldığı Tanık kitabını, sonrasında da başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabinesi olmak üzere soykırımdan birinci derecede sorumlu olan herkesin yer aldığı Sanık kitabını hazırladıklarını kaydetti.

Karagöz, konuşmasının ardından programa katılan davetlilerin sorularını yanıtladı. Daha sonra Gündeme Dair Her Şey (GDH) Genel Müdürü Cüneyt Polat, Karagöz'e Gazze Sancağı'nın yer aldığı tabloyu takdim etti. AA'nın Gazze ofisinin açılabilmesi durumunda bu tablonun oraya konulacağını söyleyen Karagöz de Polat'a Sanık kitabını hediye etti.