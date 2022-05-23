AA muhabiri Abdulkadir Nişancı vefatının 3. yılında anılıyor - Haberler

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı, Bayburt- Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda karla mücadele çalışmalarını görüntülerken uçuruma düşerek yaşamını yitirmesinin üçüncü yılında anılıyor.

Abdulkadir Nişancı, karla mücadele çalışmalarını haber yapmak için 10 Mayıs 2019 Cuma günü, dünyanın en zorlu yollarını tanıtan bir internet sitesince "Dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Trabzon- Bayburt arasındaki dağ yamaçlarından geçen Derebaşı Virajları'nın da bulunduğu bölgeye gitti.

İl Özel İdaresi ekipleri ile çalışmanın yapılacağı yere ulaşan Nişancı, operatörün iş makinesi ile yolda biriken karı temizlemesini bir süre görüntüledi. Nişancı, karla mücadelenin yürütüldüğü coğrafyanın zorluğunu daha geniş açıdan görüntülemek için yamaçtan yukarıya doğru yürüdü.

Bölgeyi buradan kamerayla bir süre daha geniş açıdan görüntüleyen Nişancı, ayağının kayması sonucu düştü. Eğimli alanda kar nedeniyle tutunamayan Abdulkadir Nişancı, yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Nişancı'nın düştüğünü gören iş makinesi operatörü, cep telefonu ile 112'yi arayıp yardım talebinde bulundu. İlgili kurumların ekipleri kısa sürede bölgeye yönlendirildi.

Jandarma, Afet ve Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ekiplerinin de yer aldığı yaklaşık 100 kişi olay yeri ve çevresinde arama yaptı.

Ekiplerin, sarp bölgede hem karadan hem de İHA, helikopter ve dron desteği ile havadan yaptığı aramalara rağmen 41 yaşındaki Nişancı'ya ulaşılamadı.

Nişancı'yı arama kurtarma çalışmaları, olayın ikinci gününde sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Mevcut ekiplerin yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi de bölgeye sevk edildi. Timde görevli dalgıçlar, muhabirin düştüğü bölgenin alt kısmındaki dere boyunca arama yaptı.

Çeşitli illerden bölgeye sevk edilen AFAD, Karayolları, Özel İdare, AKUT ve diğer ekipler dahil 200'ü aşkın kişi gün boyu devam eden çalışmalara katıldı.

Abdulkadir Nişancı'nın tripoda bağlı kamerası, kaydığı noktadan yaklaşık 100 metre aşağıda kara saplanmış vaziyette bulundu. Kamera, halat yardımıyla yamaca inen AFAD görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak güvenlik güçlerine teslim edildi.

Ekipler, olayın üçüncü gününde zor coğrafi koşulların yanı sıra sis ve yağmura rağmen gruplar halinde bölgede arama faaliyetlerine devam etti.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı Su Altı Arama ve Dağcılık Timi ile Rize Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekibi de çalışmalara destek verdi.

Ekipler, olayın yaşandığı bölgeden akan derenin, Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi yakınından geçen kısmında erkek ayakkabısı buldu.

Aramalar, hava muhalefetine rağmen hem Bayburt hem de Trabzon tarafında kayalık bölgede ve dere yatağında günlerce devam etti.

Dalgıçların, Nişancı'nın düşmüş olabileceği değerlendirilen bazı bölgelere girebilmeleri için de ayrı bir çalışma gerçekleştirildi.

DSİ ve Karayolları ekipleri, olayın meydana geldiği alandan yaklaşık 1 kilometre yukarıdan çıkan ve onlarca metre yükseklikteki şelaleden dereye dökülen kaynaktaki su hızını ve miktarını azaltabilmek için bent kurarak yapay gölet oluşturdu. Bent sayesinde yapay gölette toplanan su, motorlar aracılığıyla yola serilen borulara aktarılarak 2 kilometre uzaklıktaki kanyona bırakıldı.

Şelaleye ve dere yatağına giden suyun bir miktar da olsa azalmasını sağlayan çalışmaların ardından, JÖAK Su Altı Arama ve Dağcılık Timi bazı bölgelere dalış gerçekleştirdi ancak aramalardan netice alınamadı.

Aramalar sırasında acı olay yaşandı

JÖAK Su Altı Arama ve Dağcılık Timinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ile Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya, olayın birinci haftasında 17 Mayıs Cuma günü şehit oldu.

Çaykara ilçesinin Çamlıkaya bölgesinde dere içinde arama faaliyetini sürdürürken akıntıya kapılarak şehit olan Kapaklıkaya ve Gidergelmez'in naaşları, Trabzon'daki törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Kapaklıkaya'nın cenazesi memleketi Çorum'da, Gidergelmez'in cenazesi ise memleketi Gaziantep'te defnedildi.

Cenazenin yeri dron yardımıyla tespit edildi

Dere yatağında dron kullanılarak yapılan aramalar sırasında, Nişancı'nın düştüğü yerden 1 kilometre uzaklıkta Bayburt sınırında, Dumlu köyünden akan çayın Soğanlı Deresi ile buluştuğu bölgede 23 Mayıs 2019'da görüntü tespit edildi.

AFAD ekipleri ve dalgıçlar, görüntünün alındığı bölgeye sevk edildi. Ekiplerin, karların hızla erimesi nedeniyle coşkun akan dereden güçlükle çıkarttıkları cenazenin, ramazanın 5'inci gününde haber yapmak için evinden ayrılan ve bir daha geri dönemeyen Nişancı'ya ait olduğu belirlendi.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi olan Abdulkadir Nişancı'nın cenazesi, olayın 14'üncü günü olan 24 Mayıs Cuma günü Bayburt merkeze bağlı Söğütlü köyündeki törenin ardından aile kabristanında toprağa verildi.

Evli ve Serra Beyza ile Zeynep Nilay adında iki kız çocuğu babası olan Abdulkadir Nişancı'nın anısına 15 Temmuz 2019'da Bayburt Valiliği, AA ve Bayburt Üniversitesi iş birliğinde "Anadolu Ajansı Gözüyle 15 Temmuz" fotoğraf sergisi organize edildi. Sergide, Nişancı'nın çektiği fotoğraflar da yer aldı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince 2019 yılında düzenlenen 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda Nişancı adına "Abdulkadir Nişancı Özel Ödülü" verildi.

Bayburt Bilim, Eğitim ve Kültür Derneği tarafından 2020 yılında Nişancı'ya verilen onur ödülü, ailesine teslim edildi.