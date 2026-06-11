AA Akademinin düzenlediği 'Kitap Kulübü' toplantılarının dördüncüsü yapıldı

AA Akademi koordinasyonunda, edebiyat dünyasının seçkin eserlerini merkeze alarak ortak bir entelektüel zemin oluşturmak amacıyla kurulan "Kitap Kulübü" toplantılarının dördüncüsü gerçekleştirildi.

AA Atölye'de düzenlenen oturumda, AA Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran moderatörlüğünde, yazar Necip Tosun'un katılımıyla Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanı ele alındı.

Oturumda, Tanpınar'ın edebiyat dünyasındaki yeri, 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü' romanındaki karakterler, eserin yapısı ve Tanpınar'ın edebi mirası üzerine değerlendirmeler paylaşıldı.

Bu kapsamda Tanpınar'ın doğuyu ve batıyı ele alırken orta yerde durduğunu, iki dünyayı da anlamaya çalıştığını belirten Tosun, eserlerinin çok okunmasının sebeplerinden birinin de toplumun kuşatıcı ortak değerlerini oluşturmasından kaynaklandığına dikkati çekti.

Romanın içeriğinden bahseden Tosun, kitabın karakterleri Hayri İrdal ve Halit Ayarcı'yı anlatırken sembolik üç saat kullandığını, bu saatlerin ise kitabın en kritik sembolik anlatımı oluşturduğunu söyledi.

Tanpınar'ın karma bir zaman algısını anlattığını vurgulayan Tosun, "O dönemin yazarları bu zaman algısını çok tartışmışlar ve Tanpınar da bu 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü zaman olgusuna oturtarak bence yerli yerinde bir zamanı işleyen roman ortaya çıkarmış." dedi.

"Kitap Kulübü" etkinliği

Kitap Kulübü, her ay belirlenen bir edebiyat eserinin hem edebi hem de sinemasal yönleriyle derinlemesine ele alındığı bir söyleşi serisi olarak gerçekleştiriliyor.

Etkinliklerde, alanında uzman yazarlar, eleştirmenler ve akademisyenler konuk edilerek eserin içeriği, temaları, karakter yapısı ve dönemin toplumsal bağlamı birlikte tartışılıyor.

Katılımcılar, yalnızca dinleyici değil, aynı zamanda aktif birer tartışmacı olarak sürece dahil olabiliyor.

Bireysel okuma deneyimini kolektif düşünceye dönüştürmeyi amaçlayan etkinlik, aynı zamanda kurum içinde düşünsel paylaşımı ve sürekli öğrenme kültürünü de destekliyor.