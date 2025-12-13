Haberler

AA Kitap 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda okurlarla buluştu

Anadolu Ajansı (AA), yayıncılık alanındaki birikimini TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen "42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı"nda sergiliyor.

105 yılı aşkın süredir Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran AA'nın yayın markası AA Kitap, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarda 7. salondaki 782A bölümünde okurları ağırlıyor.

AA Kitap'ın standında diplomasi, strateji, medya, kültür, yapay zeka ve fotoğraf gibi alanlarda hazırlanan eserler, ziyaretçilerin dikkatine sunuluyor.

Eserler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı ziyaretlerini belgeleyen iki ciltlik "Ay Yıldızın İzinde", Gazze'deki insanlık dramını uluslararası hukuk perspektifinden ele alan "Kanıt-Tanık-Sanık" üçlemesi, "100 Yılın 100 Eseri" serisi ile medya ve yapay zeka ilişkisini inceleyen "Yapay Zeka ve Gazeteciliğin Yeni Rotası", "Medya Yönetimi ve Yapay Zeka" ve "Podcast Gazeteciliği" çalışmaları öne çıkıyor.

Sergilenen kitaplar arasında ayrıca "Muhabir", "Osmanlı İdaresinde Gazze", "101 Soruda Kudüs", "Türkiye'nin Barış Eli", "Avrupa'da Aşırı Sağın Tehlikeli Yükselişi" ve "Türkiye-Irak İlişkilerinde Yeni Ufuklar" kitapları yer alıyor.

Bu yıl teması "Edebiyatın Her Hali" olarak belirlenen 42.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 21 Aralık'ta sona erecek.

