AA Foto Muhabirleri POY Asia'da Ödül Aldı

Dünyanın önemli basın fotoğrafı yarışmalarından Pictures of the Year International'ın (POY) Asya kıtası dalı olan POY Asia'da, AA foto muhabirleri Erçin Ertürk iki, Evrim Aydın, Muhammed Enes Yıldırım ve Şebnem Coşkun birer ödül kazandı.

POY Asia'da AA foto muhabirleri "Spot News (Spot Haberler)", "General News (Genel Haberler)" ve "Daily Life Picture Story (Günlük Hayattan Resimli Hikaye)" kategorilerinde 5 ödülün sahibi oldu.

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin ardından çektikleri fotoğraflarla "Spot Haberler" kategorisinde finale kalan Ertürk ve Aydın ikincilik ödülüne sahip oldu. Yıldırım da yine aynı kategoride, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da bir kurtarma operasyonunu yansıtan fotoğrafıyla üçüncülük ödülünü aldı.

"Genel Haberler" kategorisinde, 6 Şubat depremleri sonrasında Hatay'da 101 saat sonra gelen bir kurtuluş hikayesini yansıtan karesiyle finale kalan Ertürk, ikinciliği elde etti.

Şebnem Coşkun'un "Gezgin Kuş Paçalı" isimli fotoğraf serisi ise "Günlük Hayattan Resimli Hikaye" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

POY ile her yıl basın fotoğrafçılığı alanında uzman jüri tarafından açık oturum şeklinde yapılan değerlendirmenin ardından çeşitli kategorilerde ödüller veriliyor.

AA foto muhabirleri, önceki yıllarda da yarışmada ödüller kazanmıştı.

Yarışmada 2014'te Mosaab Elshamy, 2015'te Sebastian Castenada, 2016'da Mustafa Hassona, 2020'de Elif Öztürk, 2021'de Şebnem Coşkun, Elif Öztürk, Arif Hüdaverdi Yaman, Gökhan Balcı ve Onur Çoban, 2023'te Burak Akbulut, Özge Elif Kızıl, Coşkun ve Wolfgang Schwan ödül almıştı.