AA ekibi, İsrail'in saldırılarına uğrayan Tahran'daki hastanelerde tedavisi süren yaralıları görüntüledi

İran'da İsrail tarafından gerçekleştirilen son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 430'u, yaralı sayısı 3 bin 500'ü aşarken Tahran'daki Hazreti Resuli Ekrem ve İmam Humeyni hastaneleri, saldırılarda yaralanan çok sayıda sivile acil tedavi hizmeti veriyor.

İsrail'in saldırıları sadece sivilleri değil sağlık altyapısını da hedef alıyor. Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ambulanslar ve hastaneler de saldırıların hedefinde.

İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, İsrail'in 13 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarda İran'da 3 hastane ve 6 ambulansın doğrudan hedef alındığını açıkladı.

Yetkililer, bu durumun sağlık hizmetlerinin sunulmasını zorlaştırdığına dikkati çekerken, hastanelerin ve ambulansların korunması gerektiğini vurguluyor.

AA ekibi, Tahran'da İsrail'in son saldırılarında yaralananların tedavi edildiği merkezlerden Resuli Ekrem ve İmam Humeyni hastanelerini ziyaret ederek, yaralılarla görüştü ve durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İmam Humeyni Hastanesi Başhekimi Abdurrahman Rüstemiyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in sivilleri ve hastaneleri hedef aldığına dikkati çekerek, "Gazeteciler olarak hastanelerin vurulmaması sivillere saldırılarda bulunulmaması için yardım edin. Bu olayların başlamasıyla halkımızdan yaralılara hizmet vermek için hazırlıklarımızı yaptık." dedi.

800 yatak yaralı sayısının artması ihtimaline karşı hazır bekliyor

Hastanede şu anda 10 yaralı olduğunu ve daha önceki yaralılardan hayatını kaybedenlerin olduğunu aktaran Rüstemiyan, "Yaralıların birçoğu şu anda tedavi altında. Hastanede 800 yatak, yaralı sayısının artması ihtimaline karşı hazır bekliyor." diye konuştu.

Hazreti Resuli Ekrem Hastanesi Başhekimi Hasan Emiri de saldırıların başlangıcından bu yana hastanede yaklaşık 70 yaralının tedavi gördüğünü söyledi.

"Sağlık çalışanlarından ikisi evlerinde saldırıya uğradı"

Emiri, "Hastanede görevli sağlık çalışanlarından ikisi evlerinde saldırıya uğradı. Bunlardan biri şehit oldu biri de saldırıda yaralandı ve tedavisinin ardından taburcu edildi." ifadelerini kullandı.

Şu anda hastanede 10 yaralının tedavi gördüğünü söyleyen Emiri, şöyle devam etti:

"Hastanemiz şu anda tüm personeliyle birlikte tamamen hazır durumda. Sağlık ekipmanı veya sağlık malzemesinin temini konusunda hiçbir sorunumuz bulunmuyor. Bu savaşın yaralılarına uygun hizmet verebilmek için hazır bekliyoruz."

"Yemek siparişi götürdüğüm adresteki binaya saldırı oldu"

Yaralılardan Mustafa Ahmedi, "Yemek kuryesi olarak çalışıyorum. Saldırı esnasında Behbudi Caddesi'ndeki bir adrese siparişi teslim etmek için gitmiştim. O sırada bulunduğum binaya saldırı oldu." ifadelerini kullandı.

Ahmedi, saldırıda kendisinin göğsünden ve başından yaralandığını şu anda tedavisinin devam ettiğini aktardı.

İsrail'in dün başkentin batısındaki Şehran semtine saldırısında yaralandığını anlatan Masume Kelbehani de "Dün saat 15.30-16.00 civarı yakından patlama sesi duydum. Kendimi sokağa atmak istedim o esnada merdivenlerden düştüm. Nereye gideceğimi bilemedim bayılmışım kendimi hastanede buldum." dedi.

Şehran'da 14 Haziran'da yakıt depolarının hedef alındığı saldırı sırasında yaralandığını anlatan Ahmed Kerimi ise saldırı esnasında depoların yakınında bulunduğunu anlattı.