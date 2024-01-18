AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım'ın babası defnedildi

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım'ın babası Selahattin Yıldırım'ın cenazesi, Konya'nın Hüyük ilçesinde defnedildi.

Mustafa Yıldırım'ın babası Selahattin Yıldırım, dün geçirdiği kalp krizi sonucu İzmir'de 71 yaşında yaşamını yitirdi.

Yıldırım'ın cenazesi, İzmir'den Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Görünmez Mahallesi'ne getirildi. Görünmez Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım'ın cenazesi toprağa verildi.

Cenaze törenine Mustafa Yıldırım ve yakınları ile AA çalışanları, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.