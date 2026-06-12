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AA Akademi koordinasyonunda "Yapay Zeka Temelleri" eğitimi düzenlendi

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Anadolu Ajansı Akademi koordinasyonunda, Doç. Dr. Şafak Etike tarafından 'Yapay Zeka Temelleri: Nedir, Nasıl Çalışır ve Etkileri' konulu eğitim düzenlendi. Eğitimde yapay zekanın gazetecilikte kullanımı, etik sorunlar ve dijitalleşme ele alındı.

AA Akademi koordinasyonunda, "Yapay Zeka Temelleri: Nedir, Nasıl Çalışır ve Etkileri" konulu eğitim verildi.

Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünde, Ankara Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şafak Etike tarafından yapay zeka temellerine ilişkin eğitim verildi.

Etike, eğitimde yapay zekanın etkileri, gazetecilikte kullanım alanları, uygulama pratikleri ve dijitalleşme gibi konuları ele aldı.

Yapay zekanın teknik bir araç olmadığını, sadece teknolojik gelişmelerle ortaya çıkmadığının bilinmesi gerektiğini söyleyen Etike, yapay zeka ile iletişim ve iletişim sosyolojisi çalışmalarının tartışıldıkça genişlediğini ve yeni kavramların ortaya çıkmaya başladığını söyledi.

Doç. Dr.??????? Etike, eğitimde yapay zekanın tarihsel gelişimi, temel kavramları ve günümüzdeki yükseliş dinamikleri, kullanım alanları, toplumsal olanakları, dönüştürücü etkileri ve riskleri, haber üretim süreçlerinde yapay zeka, gazetecilikte kullanım alanları ve uygulama pratikleri, yapay zeka çağında gazeteciliğin geleceği, editoryal dönüşüm, etik sorunlar ve yeni habercilik paradigmaları gibi konular üzerinde de değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
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