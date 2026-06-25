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AA Akademi tarafından "Odak: Ermenistan" programı düzenlendi

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Anadolu Ajansı Akademi tarafından düzenlenen 'Odak: Ermenistan' programında, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin bölgesel ve küresel etkileri, Büyükelçi Serdar Kılıç'ın katılımıyla değerlendirildi.

Anadolu Ajansı (AA) Akademi tarafından düzenlenen "Odak: Ermenistan" programında Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin bölgesel ve küresel etkileri ele alındı.

AAtölye'de AA Stratejik Analiz Müdürü Dr. Bilgay Duman'ın moderatörlüğünde Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç'ın konuşmacı olduğu "ODAK: Ermenistan" programı düzenlendi.

Kılıç, Türkiye-Ermenistan ilişkileri, iki ülke arasındaki normalleşme süreci, iki ülke ilişkilerinin ikili, bölgesel ve uluslararası boyutlarını değerlendirdiği programın ardından izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz
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