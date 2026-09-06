Haberler

Adana ve Mersin'de Vatandaşlar Filenin Sultanları'nı Dev Ekranda Destekledi

Adana ve Mersin'de Vatandaşlar Filenin Sultanları'nı Dev Ekranda Destekledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana ve Mersin'de vatandaşlar, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya ile oynadığı maçı dev ekranlarda izledi. Türk bayrakları ve formalarla alanlara gelen vatandaşlar, tezahüratlarla millilere destek verdi.

Adana ve Mersin'de vatandaşlar, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya ile karşılaşmasını dev ekranda seyretti.

Adana'da vatandaşlar, maçı izlemek için dev ekran kurulan Bülent Angın Bulvarı'ndaki alanda buluştu.

Türk bayrakları ve formalarla alana gelen vatandaşlar, tezahüratlar yaparak millilere destek verdi.

Mersin

Mersin'de de Yenişehir ilçesindeki sahil bandında İtalya-Türkiye arasındaki final müsabakası için dev ekran kuruldu.

Çok sayıda vatandaş, milli takıma destek adına alanda bir araya geldi.

Maçı takip edenler, bayraklar sallayıp tezahüratta bulundu.

Kaynak: AA
Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı

Rusya açık açık ilan etti: Bu gerçek bir savaşın başlangıcı...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Kulüpsüz kalan Icardi'yi görenler şaşırdı

Nereden nereye! Son halini görenler şaşırdı
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu

İran kozunu oynadı! İşte misilleme görüntüleri
Talisca'nın Fenerbahçe'den ayrılmadan 10 gün önce yaptığı ortaya çıktı

Gönderilmeden 10 gün önce yaptığı taraftarı kahretti

Genç oyuncu Itır Esen nişanlandı, yüzükleri Çağatay Ulusoy taktı: 'Darısı başına” yorumları yağdı

Genç oyuncu nişanlandı, yüzükleri takan daha çok ilgi çekti

Nazilli'de çatıya düşen dana kurtarıldı

Yerde serbest bıraktı, evde otururken gökte buldu
Londra derbisinde kazanan Arsenal! 1-0'dan geri dönüp 3'te 3 yaptılar

Boşuna "Dünyanın en iyi ligi" demiyorlar! İşte dev derbinin galibi