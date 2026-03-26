İletişim Başkanı Duran, Romanya'yı yenen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabında yaptığı paylaşımda, "Tebrikler bizim çocuklar. Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde Romanya'yı mağlup ederek finale yükselen A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyor, Dünya Kupası yolunda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.