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99 bin nüfuslu Seyşeller'den Türkiye'deki depremzedelere 66 ton yardım

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99 bin nüfuslu Seyşeller'den Türkiye'deki depremzedelere 66 ton yardım

Afrika'nın doğusundaki 99 bin nüfuslu adalar ülkesi Seyşeller, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki depremzedelere 66 ton yardım gönderdi. Yardımlar arasında battaniye, kışlık kıyafet ve yatak yer aldı.

Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı açıklamada, deprem felaketi dolayısıyla Seyşeller halkının Türkiye'ye battaniye, kışlık kıyafet ve yatak bağışı yaptığını belirtti. Açıklamada, "Dost Seyşeller halkı tarafından gönderilen 66 tonluk battaniye, kışlık kıyafet ve yatak bağışı için müteşekkiriz." ifadesi kullanıldı.

99 bin nüfuslu Seyşeller'den Türkiye'deki depremzedelere yardım

TURİZM ÜLKESİ

Afrika'nın başta gelen turizm destinasyonlarından olan ülkenin turizm gelirleri, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yarısını oluşturuyor.

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Kaynak: AA / Güncel

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