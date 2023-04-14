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97 KİLO 500 GRAM KOKAİNE 2 GÖZALTI

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MERSİN polisinin, limana gelen bir konteynerde narkotik köpeği 'Miror' ile yaptığı aramada ele geçirilen 97,5 kilo kokainle ilgili olarak 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

MERSİN polisinin, limana gelen bir konteynerde narkotik köpeği 'Miror' ile yaptığı aramada ele geçirilen 97,5 kilo kokainle ilgili olarak 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin ortak çalışmasının ardından Mersin Limanı'nda gelen bir gemiye 8 Nisan'da operasyon düzenlendi. Operasyonda, Ekvador'un Guayaquil Limanı'ndan gelen gemideki bir konteynerde narkotik köpeği 'Miror' ile arama yapıldı. Aramada 86 paket halinde toplam 97,5 kilo kokain ele geçirildi. Operasyonla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında T.M. ve A.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik İstanbul Mersin Güncel Haberler

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