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Otizmli Asilhan Kur'an okumayı öğrendi

Otizmli Asilhan Kur'an okumayı öğrendi
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AMASYA'da, otizm spektrum bozukluğu bulunan Asilhan Günaydın (9), özel çocuklara yönelik düzenlenen 'Yaz Kur'an Kursu'nda Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

AMASYA'da, otizm spektrum bozukluğu bulunan Asilhan Günaydın (9), özel çocuklara yönelik düzenlenen 'Yaz Kur'an Kursu'nda Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Asilhan için camide pasta kesildi.

Amasya Müftülüğü ile Amasya Otizm Derneği tarafından, özel gereksinimli çocukların dini eğitimden faydalanabilmesi amacıyla Akşemsettin Camisi'nde 'Yaz Kur'an Kursu' açıldı. Kursta eğitim gören otizmli Asilhan Günaydın, gösterdiği azimle, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Günaydın'ın başarısı nedeniyle camide pasta kesilirken, programa İl Müftüsü İbrahim Yavuz, Amasya Otizm Derneği Başkanı İbrahim Kurt, öğrencinin ailesi ile kursa katılan diğer çocukların da aileleri katıldı. Amasya Otizm Derneği Başkanı İbrahim Kurt da özel çocukların camilerle buluşturulmasının önemli olduğunu anlattı.

İl Müftüsü İbrahim Yavuz, Asilhan Günaydın'ı tebrik ederek, Kur'an-ı Kerim hediye etti. Müftü Yavuz, "Camilerimiz çocuklarla güzelleşti, ayrı bir anlam kazandı. Bugün yaz kurslarımız içerisinde daha özel çocuklarımızla beraberiz. Öğrencilerimizi kutluyorum. Kur'an-ı Kerim'e geçenler, duaları öğrenenler var. Onlara ve onları buraya gönderen değerli velilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Asilhan Günaydın ise "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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