9 yaşındaki kızına cinsel istismar sanığı babaya 22 yıl hapis istemi

KONYA'da 9 yaşındaki kızı B.Ş.'ye cinsel istismarla suçlanan M.Ş. (43) hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan M.Ş., "Suçlamayı reddediyorum. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum. Çiftçiyim; mahsulüm tarlada kaldı, kaldıramadım" dedi.

İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi B.Ş., nisan ayında, annesi S.Ş.'ye nisan ayında babası M.Ş.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. S.Ş., bunun üzerine Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek eşi hakkında şikayetçi oldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan M.Ş., 1 gün gözaltında kaldıktan sonra 6 Nisan'da tutuklandı. M.Ş., ifadesinde, "Eşimle aramızda zaman zaman tartışmalar yaşanıyordu. Kayınpederimle de aramda husumet bulunuyordu. Bana iftira attıklarını düşünüyorum. Kızım ara ara gelip, bana dokunuyordu. Ben de bu konuda kendisini uyarmıştım. Hatırlamadığım bir zamanda oyun oynarken kızımın poposunu ısırmıştım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

M.Ş. ise savunmasında suçlamaları reddedip, "Gerçekten suçsuzum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum. Çiftçi biriyim. Her şeyim tarlada kaldı, kaldıramadım""dedi. Mahkeme heyeti de olay günü eşi S.Ş.'nin, "İnsan kendi çocuğuna bunu yapar mı?" mesajına sanığın verdiği cevabı hatırlattı. Bunun üzerine M.Ş., "Bu mesajı, mesajlaştığım kadınlar için yazdım. Çocuğumu kastettiğine dikkat etmedim" diyerek cevap verdi. Savcı, sanığın üzerine atılı suçun işlendiği yönünde sanık savunması, dosyadaki delillerin kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti de sanığın deliller kapsamında kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutukluluk halinin devamına, akıl sağlığının yerinde olup olmadığınına ilişkin rapor alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.