Yük asansöründen düşen koltuğun altında kalan çocuğun ölümüne ilişkin sanıklar hakim karşısında

İzmir'in Menderes ilçesinde 9 yaşındaki kız çocuğunun taşınma sırasında nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak ölümüne ilişkin 3 sanık, hakim karşısına çıktı.

Menderes 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar nakliye firması yetkilileri M.G. ve kardeşi E.G. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanık firma çalışanı A.H.M. ise duruşmaya katılmadı.

Hayatını kaybeden Ebrar Aktaş'ın annesi Songül Lök ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan ile UCİM avukatları da duruşmaya katıldı.

İddianamenin okunmasının ardından söz verilen sanık E.G, kız çocuğunu evin içindeyken uyardığını savundu. İlk koltukta sorun olmadığını ve masayı indirirken kız çocuğunu aşağıda gördüklerini aktaran E.G, "İkinci koltuğu koyunca aşağıda kimse yoktu. Bir anda rüzgar çıktı koltuk biraz kaydı. Ben o sırada bağırdım. Tam koltuk düşerken kız çocuğu koşarak geldi ve koltuk üzerine düştü. Koltuk inerken kız çocuğu orada değildi. Koltuk düşünce biz aşağıya inip ambulans çağırdık. Böyle bir olay olduğu için çok üzgünüz. Ailesine sabır diliyorum. Kim 9 yaşındaki kız çocuğunun ölmesini ister? Kesinlikle kasıtlı bir şey yok. Olay öncesi şiddetli rüzgar yoktu, hafif esinti vardı." diye konuştu.

Tutuklu sanık M.G. de asansörün etrafında gezenleri uyardığını öne sürerek, "Masa aşağıya geldiğinde Ebrar aşağıya inmişti. Hatta yöneticinin torunu da gelmişti. Yönetici, torununu kızıp götürdü. Koltuğu indirirken ben Ebrar'ın yukarı çıktığını düşündüm. Kardeşim 'koltuk düşecek' diye bağırdı. Ebrar'ın koştuğunu gördüm. Arabadan atlayıp tutmaya çalıştım ama yetişemedim. İlk müdahaleyi yapıp ambulansı çağırdık. Kastımız yoktu, defalarca uyardım." ifadelerini kullandı.

Duruşmaya kızının oyuncak bebeğiyle katıldı

Duruşmaya kızının oyuncak bebeğiyle katılan anne Songül Lök de sanıkların eve geldiklerinde kızının telefondan oyun oynadığını ve ortalıkta dolanmadığını söyledi.

Kızının asansörü merak ettiğini kaydeden Lök, şöyle devam etti:

"Ben 'hayır, gidemezsin' dedim ama inmiş. Sadece 'pat' diye bir ses duydum. Birisi 'çocuk' deyince ben Ebrar içeride diye balkona yürüdüm. 'Ebrar' diye bağırdıklarını duyunca can havliyle aşağıya indim. Ben aşağıya indiğimde 'bu koltuk nasıl düştü?' dedim. Hiçbir koruma yoktu. Söyledikleri doğru değil, beni kimse uyarmadı. Şikayetçiyim. 'Kızına sahip çık gibi söylemler' hiç olmadı. Ben mutfakta kahvaltılıkları toplarken aşağıya inmiş. Başka çocuklar da dışarıda bisiklet sürüyordu."

Tanık F.Y. ise kardeşinin taşıma firmasındakileri güvenlik konusunda uyardığını, onların 'bizim işimiz, kendimizi koruruz' dediğini öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı, olay mahallinde keşif yapılmasını ve tutukluluğun devamını talep etti.

Hakim, tutukluluğun devamına ve keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Duruşmaya gelmeyen sanık hakkında da yakalanma kararı çıkarılması kararlaştırıldı.

Olay

Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta, 20 Eylül 2025'te taşınma sırasında kurulan asansörden düşen koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş kaldırıldığı Menderes Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan nakliye firması yetkilileri M.G. ve kardeşi E.G. "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmış, firma çalışanı A.H.M, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede, 3 sanık hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istenmişti.