9. Uluslararası Akıllı Teknolojilerde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu Başladı

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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğinde başlayan 9. Uluslararası Akıllı Teknolojilerde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu'na 42 ülkeden 810 bilim insanı katılıyor. Sempozyum, yapay zeka ve akıllı teknolojiler üzerine önemli çıktıların elde edilmesini amaçlıyor.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) ev sahipliğinde 9. Uluslararası Akıllı Teknolojilerde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu (ISAS 2025) başladı.

Üniversitenin konferans salonunda başlayan sempozyumun açılışında konuşan GİBTÜ Rektörü Şehmus Demir, 42 ülkeden 810 bilim insanının katıldığı yapay zeka ve akıllı teknolojiler anlamında çok büyük bir organizasyon olduğunu söyledi.

Aselsan ve BİTES sponsorluğunda Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle bu organizasyonun hazırlandığını belirten Demir, "Bu etkinlik sanayi ile mutlaka bağlantısı olacaktır. Savunma sanayisinde çıktıları olacaktır, biz işin bilimsel ayağını GİBTÜ olarak çok önemsiyoruz. Bu programlar gittikçe bizim üniversitede artacak ve görünür hale gelecek ülkemiz adına çıktıları olacak. 2 gün sürecek, farklı salonlarda devam edecek ve çıktıları analiz edilerek yayınlanacak." diye konuştu.

Sempozyumun tamamlanmasıyla birlikte bildirilerin IEEE Xplore Digital Library üzerinden yayımlanacağı ve Scopus gibi indekslerde taranacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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