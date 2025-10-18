Haberler

9. Safran Festivali, Kültür ve Tarihi Etkinliklerle Devam Ediyor

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'da düzenlenen 9. Safran Festivali, etkinliklerle sürüyor. Kaymakam Hayrettin Baskın, safranın kültürel ve tarihsel önemine vurgu yaptı. Festivalde safranlı yemek yarışı, müzik dinletisi ve sergiler gibi çeşitli aktiviteler yer aldı.

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde düzenlenen "9. Safran Festivali" etkinliklerle devam ediyor.

Festivalin ikinci gününde Gayza köyündeki Safranova sahasında düzenlenen programda konuşan Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, safranın sadece bitki olmadığını, aynı zamanda kent ve bölge için kültür, tarih ve estetiğin ifadesi olduğunu söyledi.

Baskın, 1 kilogram safran elde edebilmek için 150 bin çiçeğe ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, "Bu kadar özel ve müstesna bir bitkiden bahsediyoruz. Safranbolu ölçeğinde 1990'lı yılların sonlarına doğru üretimi neredeyse bitme noktasına gelmiş bir bitki, kamu kurum ve kuruluşlarımızın gayretleriyle proje haline getirilerek ihya edilmiş ve üretime sokulmuş. An itibarıyla 110 dekarlık alanda 49 çiftçimiz tarafından 14 köyümüzde üretimimiz devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya da Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yürütülen çalışmalardan bahsederek, şunları kaydetti:

"İstihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal girişimciliğin desteklenmesi, sosyal içerme ve kurumsal sosyal sorumluluğun geliştirilmesi öncelikleriyle, dengeli kalkınma perspektifiyle tasarlanan bu programlar kapsamında Karabük'te Bakanlığımız koordinasyonunda 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında toplamda 8 projeyi tamamladık. Bu projelere, 2025'in fiyatlarıyla yaklaşık 78 milyon lira destek sağlayarak, 106 milyon liralık yatırımın gerçekleşmesine vesile olduk."

Konuşmaların ardından Serdar Yayla ve Kemal Oğur tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Fotoğraf sergisi, kitap imza günü ve safranlı lokum kazanının kaynatılması etkinliklerinin ardından Safranbolu Belediyesi Aslanlar Sosyal Tesisi'nde "Safranlı Yemek Yarışması" düzenlendi.

Katılımcılar, safran kullanarak hazırladıkları yemekleri jüri üyelerinin beğenisine sundu.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, jüri ve protokol üyelerince verildi.

Festival, yarın safran hasadı etkinliğiyle sona erecek.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
