9 Mayıs Zafer Bayramı'nın 77. yıl dönümü - Anma töreni - Haberler

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9 Mayıs Zafer Bayramı'nın 77. yıl dönümü - Anma töreni

AA - Ömer Sercan Karkuş - Güncel
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Almanya'nın başkenti Berlin'de, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 77. yıl dönümü törenle kutlandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 77. yıl dönümü törenle kutlandı. Yakınlarını anmak isteyenler ellerinde resimler ve pankartlarla tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplandı.

AA / Ömer Sercan Karkuş - Güncel

Nazi Almanyası, Almanya, Berlin, Sscb, Güncel, Haberler

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