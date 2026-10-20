Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı, Fidan'ın himayesinde 23-24 Ekim'de düzenlenecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın himayesinde 23-24 Ekim'de düzenleyecek. Liderler, diplomatlar ve uluslararası kuruluş temsilcilerini bir araya getirecek konferansta arabuluculuğun geleceği ve çatışmaların önlenmesi ele alınacak.

Arabuluculuk alanındaki öncü ve özgün konumuyla öne çıkan Türkiye, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nı 23-24 Ekim tarihlerinde "Barış İçin Ortaklıklar ve Yeni Perspektifler: Değişen Dünyada Arabuluculuk" temasıyla düzenleyecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, küresel dinamiklerin hızlı ve köklü biçimde dönüştüğü bir dönemde gerçekleştirilecek 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı, dünyanın farklı bölgelerinden liderleri, diplomatları, uluslararası kuruluş temsilcilerini, uzmanları, akademisyenleri ve düşünce kuruluşu temsilcilerini bir araya getirecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın himayesinde düzenlenecek konferansın, ilgili tarafları bir araya getirerek etkili bir diyalog ortamı oluşturması, arabuluculuk alanında karşılaşılan güncel sınamaları ele alması ve geleceğe yönelik bakış açıları ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Konferansın ilk oturumlarında "Değişen Dünyada Arabuluculuk: Diplomasiye Yeniden Alan Açmak" ve "Barış İçin Ortaklıklar ve Yeni Perspektifler Yoluyla Arabuluculuğun Geleceğini Şekillendirmek" başlıklı paneller düzenlenecek.

Bu panellerde, uluslararası toplumun diplomasiye nasıl daha etkili alan açabileceği ve arabuluculuğun çatışmaların önlenmesinde nasıl daha etkili rol oynayabileceği konuları ele alınacak.

"Barışa Yönelik Ortak Taahhüt: Tecrübeler ve Perspektifler", "Çatışmalarda İnsani Yardım Çabaları" ve "Çatışmaların Önlenmesinden Sürdürülebilir Barışa" gibi başlıklar taşıyan diğer panellerde ise arabuluculuk alanında faaliyet gösteren ülkelerin deneyimleri, karşılaştıkları sınamalar ve arabuluculuk alanında çalışan uzmanlar, akademisyenler ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin özgün yaklaşımları üzerinde durulacak.

Önceki yıllarda düzenlenen konferanslarda da olduğu gibi 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı dünyanın farklı bölgelerinden liderleri, diplomatları, uluslararası kuruluş temsilcilerini, uzmanları, akademisyenleri ve düşünce kuruluşu temsilcilerini bir araya getirecek.

Türkiye, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümünün teşvik edilmesinde etkin rol üstlenen bir ülke olarak Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde "Barış İçin Arabuluculuk" girişimini 2010'da başlatmıştı.

BM, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesindeki Arabuluculuk Dostlar Gruplarının eşbaşkanlığını yürüten tek ülke olan Türkiye, 2012'den bu yana İstanbul Arabuluculuk Konferansları'na ev sahipliği yapıyor. Söz konusu konferans, çatışmaların çözümü, önleyici diplomasi ve arabuluculuk alanında önde gelen uluslararası platformlardan biri haline geldi.

Kaynak: AA
Fransa'daki yağmada şaşırtan görüntü! Çöpten Rolex çıktı

Yağmacıların gözünden kaçan servet! Çöpün yanındaki kutudan çıktı
Türkiye'nin dev holdingi bir yatırımından daha çıkıyor! 147 milyon dolarlık imza

Türkiye'nin dev holdingi bir yatırımından daha çıkıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'da korkulan oldu! Yağmacılar şimdi de zenginlerin evlerine yöneldi

Korkulan oldu! Güvenlik kamerasındaki görüntü endişeleri katladı
Fırında mide bulandıran görüntüler! Hamam böceği ve sigara izmaritinden geçilmiyor

Fırın değil hamam böceği yuvası! Bunu vatandaşa nasıl yedirebildiniz?
Beyza Gemici zor günlerin ardından sevgilisiyle görüntülendi

Yardım çağrısıyla endişelendirmişti, bu kez sevgilisiyle görüldü
Depremde 125 kişiye mezar olan İskenderun Devlet Hastanesi için bilirkişi raporu çıktı! 'Göçme riskine rağmen kullanıldı'

Hastane yıkılmadan 11 yıl önce uyarılmış! Bilirkişi raporu çıktı
Çıraklarını dövdüğü iddia edilen Niğdeli berber yeniden gözaltında! Savcı serbest bırakılmasına itiraz etti

Serbest kalmıştı, savcı itiraz etti! Berber yeniden gözaltında
Sergen Yalçın'ın Milli Takım sözleşmesinde şaşırtan detay

TFF'nin Sergen Yalçın'la yapacağı sözleşmenin süresi belli oldu!
İlk uçuşunda kendini holiganların arasında bulan hostesin zor anları

İlk uçuşunda yaşadığı şeye bakın! Genç hostesin zor anları