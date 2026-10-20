9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı, Fidan'ın himayesinde 23-24 Ekim'de düzenlenecek

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Arabuluculuk alanındaki öncü ve özgün konumuyla öne çıkan Türkiye, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nı 23-24 Ekim tarihlerinde "Barış İçin Ortaklıklar ve Yeni Perspektifler: Değişen Dünyada Arabuluculuk" temasıyla düzenleyecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, küresel dinamiklerin hızlı ve köklü biçimde dönüştüğü bir dönemde gerçekleştirilecek 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı, dünyanın farklı bölgelerinden liderleri, diplomatları, uluslararası kuruluş temsilcilerini, uzmanları, akademisyenleri ve düşünce kuruluşu temsilcilerini bir araya getirecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın himayesinde düzenlenecek konferansın, ilgili tarafları bir araya getirerek etkili bir diyalog ortamı oluşturması, arabuluculuk alanında karşılaşılan güncel sınamaları ele alması ve geleceğe yönelik bakış açıları ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Konferansın ilk oturumlarında "Değişen Dünyada Arabuluculuk: Diplomasiye Yeniden Alan Açmak" ve "Barış İçin Ortaklıklar ve Yeni Perspektifler Yoluyla Arabuluculuğun Geleceğini Şekillendirmek" başlıklı paneller düzenlenecek.

Bu panellerde, uluslararası toplumun diplomasiye nasıl daha etkili alan açabileceği ve arabuluculuğun çatışmaların önlenmesinde nasıl daha etkili rol oynayabileceği konuları ele alınacak.

"Barışa Yönelik Ortak Taahhüt: Tecrübeler ve Perspektifler", "Çatışmalarda İnsani Yardım Çabaları" ve "Çatışmaların Önlenmesinden Sürdürülebilir Barışa" gibi başlıklar taşıyan diğer panellerde ise arabuluculuk alanında faaliyet gösteren ülkelerin deneyimleri, karşılaştıkları sınamalar ve arabuluculuk alanında çalışan uzmanlar, akademisyenler ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin özgün yaklaşımları üzerinde durulacak.

Önceki yıllarda düzenlenen konferanslarda da olduğu gibi 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı dünyanın farklı bölgelerinden liderleri, diplomatları, uluslararası kuruluş temsilcilerini, uzmanları, akademisyenleri ve düşünce kuruluşu temsilcilerini bir araya getirecek.

Türkiye, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümünün teşvik edilmesinde etkin rol üstlenen bir ülke olarak Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde "Barış İçin Arabuluculuk" girişimini 2010'da başlatmıştı.

BM, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesindeki Arabuluculuk Dostlar Gruplarının eşbaşkanlığını yürüten tek ülke olan Türkiye, 2012'den bu yana İstanbul Arabuluculuk Konferansları'na ev sahipliği yapıyor. Söz konusu konferans, çatışmaların çözümü, önleyici diplomasi ve arabuluculuk alanında önde gelen uluslararası platformlardan biri haline geldi.

Kaynak: AA