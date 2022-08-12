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9 aylık çocuğunun kaçırıldığını söyleyip, ağlayarak yardım istedi

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9 aylık çocuğunun kaçırıldığını söyleyip, ağlayarak yardım istedi

Erzurum'da Esmıra Sadıgova yardım istemek için gittiği Valilik binasının kapısında bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı Ümit K. tarafından darbedildi. Kucağındaki 9 aylık bebeğinin de Ümit K. tarafından kaçırıldığını söyleyerek ağlayan kadına polis yardımcı oldu.

Erzurum Yakutiye ilçesinde bir süre dini nikahla birlikte yaşayan Esmıra Sadıkova ile Ümit K.'nin çocuğu oldu. Zamanla çift arasında yaşanan şiddetli geçimsizlik sonucu Sadıkova, Ümit K. hakkında tedbir kararı aldırdı. Daha sonra Sadıkova, yardım talebinde bulunmak için valilik binasına gitti. Görüşmeden çıkan Sadıkova'nın yanına yaklaşan Ümit K., tokat atıp kucağındaki 9 aylık çocuğu alıp kaçtı.

9 aylık çocuğunun kaçırıldığını söyleyip, ağlayarak yardım istedi

"BEBEĞİMİ KAÇIRDILAR"

"Bebeğimi kaçırdılar" diye ağlayan Sadıkova, yanına gelen polisle ve çevredekilere durumu anlatıp yardım istedi. Polis, Sadıkova'yı Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) İl Müdürlüğü'ne teslim etti.

9 aylık çocuğunun kaçırıldığını söyleyip, ağlayarak yardım istedi

İFADE VERMEK İÇİN GİTTİ

Ümit K. ise polisle telefon görüşmesi sonrası ifade vermek üzere Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne gitti.

9 aylık çocuğunun kaçırıldığını söyleyip, ağlayarak yardım istedi

Demirören Haber Ajansı / Oktay Polat - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Yakutiye Güncel Haberler

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