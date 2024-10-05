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86 Yaşındaki Kayıp Ahmet Ertaş Van'da Ölü Bulundu

86 Yaşındaki Kayıp Ahmet Ertaş Van'da Ölü Bulundu
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Van'ın Muradiye ilçesinde 6 gün önce kaybolan 86 yaşındaki Ahmet Ertaş'ın cansız bedeni, Kuru Deresi kenarında bulundu. Arama ekipleri, zorlu koşullar altında 3 saat süren çalışmanın ardından cenazeyi morga ulaştırdı.

Van'da 86 yaşındaki kayıp, ölü bulundu (2)

Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Kandahar Mahallesi'nde 6 gün önce kaybolan ve haber alınamayan Ahmet Ertaş'ın (86) yapılan arama çalışmalarında, saat 16.00 sıralarında mahalleye 7 kilometre uzaklıktaki Kuru Deresi kenarında cansız bedeni bulundu. Sarp ve kayalık bölgede zorlu bir arama çalışması yapan ekipler, cenazeyi 3 saatte ancak morga ulaştırdı. Dere kenarında ölü bulunan Ertaş'ın cenazesinin otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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