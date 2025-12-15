Giresun'dan kısa kısa

Giresun'un Espiye ilçesinde 85 yaşındaki Elmas Kılıç, ördüğü çorapları Mehmetçik'e hediye etti.

Akkaya köyünde yaşayan Kılıç, kış mevsimi öncesi Mehmetçik için çorap örmeye başladı.

Malzemeleri kendi imkanlarıyla temin eden Kılıç'ın tamamladığı 30 çift çorap ve 2 çift eldiven, köyün muhtarı Selami Kılıç tarafından Espiye İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kubilay Bayındır'a teslim edildi.

Bayındır, çorapların Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görev yapan askerlere gönderileceğini aktardı.

Öte yandan, Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, ilçedeki özel bir gündüz bakımevini ziyaret ederek, çocuklarla bir araya geldi.

Kurumda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Kavanoz, çocukların eğitim ve gelişimine yönelik uygulamaların önemini vurguladı.

Görele'de Yerli Malı Haftası etkinliği

Görele ilçesinde Yerli Malı Haftası kapsamında yöresel lezzetler öğrencilerin beğenisine sunuldu.

Hasan Ali Yücel İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki etkinlikte oluşturulan "Bir Başkadır Benim Memleketim" adlı köşede, Karadeniz mutfağının vazgeçilmezleri kara lahana çorbası ve mısır ekmeğinin yanı sıra karayemiş ile fasulye turşusu gibi yemekler sergilendi.

Öğrenciler yöresel yemeklerin yapılışları hakkında velilerden bilgiler edindi.

?Ayrıca öğrenciler, evlerinden getirdikleri yoğurt kaselerine kendi isimlerini yazarak, Nasrettin Hoca'nın "Ya Tutarsa" fıkrasına atıfta bulundu.

Alucra'da UMKE'den çocuklara uygulamalı sağlık ve afet eğitimi

Alucra ilçesinde ilkokullarda "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" eğitimi kapsamında Giresun Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve İlçe Sağlık Müdürlüğü personelince öğrenciler bilgilendirildi.

Öğrencilere eğitimde beslenme, hastalıklardan korunma, hijyen kuralları, afet anında doğru davranış konuları anlatıldı.

Eğitim kapsamında okul bahçelerine ambulans ve UMKE aracı konuşlandırılıp, afet çadırları ile beslenme stantları kuruldu.

Öğrenciler sağlık ekiplerinden aldıkları bilgiler doğrultusunda uygulamalı etkinliklere katılarak afet ve acil durumlarda yapılması gerekenleri deneyimleme fırsatı buldu.