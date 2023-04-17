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85 YAŞINDA, BELİNE SARDIĞI AFYON SAKIZI İLE YAKALANDI

Güncel Haberler

AĞRI'da İran plakalı yolcu otobüsünde yapılan aramada M.K.(85) beline sardığı 3 kilo 200 gram Afyon sakızı ile yakalandı.

AĞRI'da İran plakalı yolcu otobüsünde yapılan aramada M.K.(85) beline sardığı 3 kilo 200 gram Afyon sakızı ile yakalandı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şeker Kavşağı'nda İstanbul'a giden İran plakalı yolcu otobüsünde arama yaptı. Otobüste yolculuk eden Türk vatandaşı M.K.'nin 3 kilo 200 gram afyon sakızını beline sardığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli M.K., hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ağrı Emniyet Müdürlüğü Afyon İran Güncel Haberler

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