83 yaşındaki adamın kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları devam ediyor

İstanbul'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelen Korhan Berzeg'in kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları 1 aydır devam ediyor. 80 kişilik ekip, bölgede daha önce taranan alanları yeniden arıyor ancak henüz bir iz bulunamadı. Kaybolan adamın evinden başlayarak çevredeki alanlar taranırken, arama çalışmaları ilçe merkezine de kaydırıldı. Soruşturma ise devam ediyor.

İSTANBUL'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelip, köpeği ile yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı. 80 kişilik ekip, saat 04.00'ten itibaren önceden taranan bölgeleri bir kez daha arıyor. 40 kilometrelik alanı yeniden tarayan ekipler, Gönen ilçe merkezinde de çalışma başlattı; ancak hiçbir iz bulunamadı. ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. Eşi kahvaltı hazırladığı sırada Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, bir daha geri dönmedi.

200 KİLOMETRELİK ALAN TARANDI

Şu ana kadar 22 kırsal mahalle, 10 kuyu, 60 metruk bina, ormanlık alanlar, patika yollar, bataklıklar, çeltik tarlaları ve Gönen Çayı'nın çevresinde sürdürülen çalışmalar ilçe merkezine de kaydı. Ekip, Gönen ilçe merkezinde de detaylı arama başlattı. Tüm ihbarların değerlendirildiğini belirten yetkililer, arama çalışmalarının büyük bir titizlikle yürütüldüğünü bildirdi. Öte yandan Gönen Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma çok yönlü sürüyor.