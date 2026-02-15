Manisa'da 72 yaşındaki eşini bıçakla öldüren 80 yaşındaki zanlı tutuklandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 72 yaşındaki eşini bıçakla öldüren 80 yaşındaki Ercan Ö, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Olayın, Ercan Ö'nün eşini uyuduğu sırada öldürdükten sonra torununu arayarak haber vermesiyle ortaya çıktığı bildirildi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dün 72 yaşındaki eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 80 yaşındaki şüpheli tutuklandı.
Topçuasım Mahallesi'nde Emine Ö'nün öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan eşi Ercan Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ercan Ö'nün, eşini uyuduğu sırada bıçakla öldürdüğü, torununu arayarak "Babaannenizi öldürdüm, gelin alın." dediği öğrenildi.
Topçuasım Mahallesi'ndeki apartmanda yaşayan Ercan Ö, dün eşi Emine Ö'yü bıçakla öldürmüştü.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel