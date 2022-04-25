80'ine merdiven dayayan Şaheste nine dikiş nakış öğreniyor

MALATYA Malatya'da 80'ine merdiven dayayan Şaheste teyze 69 yaşındaki arkadaşı ile yazıldığı kursta dikiş nakış öğreniyor.

Malatya'da öğrenmenin yaşı olmaz diyerek Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Kernek Külliyesi Kadın Kültür Merkezi'nde kursa yazılan 78 yaşındaki Şaheste teyze ile 69 yaşındaki Nesrin Ahıskalıoğlu hem dikiş nakış öğreniyor hem de stres atıyorlar.

Hem üretim yapıp hem de stres atıyorlar

Yalnızlıktan sıkıldığını belirterek kursa yazıldığını ifade eden 78 yaşındaki Şaheste Dal, "Evde yalnız olduğum için sıkılıyorum. Geliyorum burada stres atıyorum hem bir şeyler üretiyorum. 1 senedir buradaki dikiş nakış kursuna geliyorum. Ama daha önceden de halk eğitim merkezlerinde gitmiştim. Burada dikiş dikiyoruz, elbise, nevresim, çocuk kıyafetleri, yelek dikiyoruz. Ortamı çok beğeniyorum. Hocamı çok beğeniyorum. Bizimle ilgileniyor. Çok memnunum. Hocam ve arkadaşlarımı severek geliyorum buraya" dedi. Gençlere kursa katılma çağrısında bulunan Dal, "Gençlere bu tür kurslara gelmelerini tavsiye ederim. Gelsinler bir şeyler üretsinler, öğrensinler. Çok güzel çok zevkli. Okumanın ve öğrenmenin yaşı yok. Ben elimden geldiği kadar dikiş nakış yapıyorum. Gözlük bile kullanmıyorum" ifadelerini kullandı

Misafir geldiği Malatya'da kursa başladı

Kursa kızının teşvikleriyle başladığını kaydeden 69 yaşındaki Nesrin Ahıskalıoğlu ise " Bayburt'tan Malatya'ya misafir geldim. Evde sıkılmayayım diye kızım beni buraya getirdi. Hocamızda arkadaşlarda ilgilendiler. Benimde hoşuma gidiyor buraya gelmek. Torunlarıma bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yelek, önlük uğraşıyorum. Burayı çok seviyorum. İlk defa böyle bir kursa geldim. Sürekli evdeydim. Memleket de vardır inşallah orada da giderim. "şeklinde konuştu

Gençlere örnek oluyorlar

Şaheste ve Nesrin teyzenin gençlere örnek olduğunu belirten kurs eğitmeni Kadriye Bulut da, "Burada kadınlara bir şey öğretmek onlarla birlikte olmak. Kadınların birlikte oturup konuşmaları hayata farklı bir açıdan bakmaları çok hoşuma gidiyor. Şaheste Hanım ve Nesrin Hanım yaşlarına rağmen buraya gelip burada bir şeyler yapıyorlar. Burada sürekli bir şeyler üretiyorlar ve uğraşmayı seviyorlar. Gençlere örnek oluyorlar" diye konuştu