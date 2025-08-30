8. Uluslararası SOLO Çağdaş Dans Festivali Başkent'te Başladı

8. Uluslararası SOLO Çağdaş Dans Festivali Başkent'te Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ve dünyadan dansçıların katılımıyla gerçekleştirilen 8. Uluslararası SOLO Çağdaş Dans Festivali, CerModern Açık Hava Sahnesi'nde başladı. Festival, sürdürülebilirlik temasını taşırken, 13 ülkeden 22 dansçıyı ağırlıyor.

Başkentte, Türkiye'den ve dünyadan dansçıları bir araya getiren "8. Uluslararası SOLO Çağdaş Dans Festivali" başladı.

CerModern Açık Hava Sahnesi'ndeki festivalin koordinatörlüğünü Esma Meydan, program danışmanlığını çağdaş dans alanında tanınan isimler Deniz Alp, Özgür Adam ve Galip Emre üstleniyor.

CerModern Sanat Yönetmeni Zihni Tümer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin, CerModern'in 15. yılı için hedefledikleri "sürdürülebilirlik" temasını taşıdığını belirtti.

"Uluslararası bir platform olarak açtığımız pencere olacak"

Tümer, "13 ülkeden 22 dansçıyı ağırlıyoruz. Yaklaşık son 10 yılda uluslararası alanda ve Türkiye'deki en zengin etkinliklerden bir tanesi ve bizi de geleceğe taşıyacak uluslararası bir platform olarak açtığımız pencere olacak." dedi.

Solo Çağdaş Dans Festivali'nin birçok ulusal ve uluslararası ortakla yürütülen etkinlik olduğunu belirten Tümer, yıl boyunca Avrupa'daki festivallerin izlendiğini, özellikle İtalya'daki "SoloChoreografico" ile yapılan işbirlikleri sayesinde dansçıların Türkiye'ye davet edildiğini söyledi.

Tümer, şunları kaydetti:

"Doğrudan seyirciye hitap eden bir etkinlik olduğumuz için yarışma, ödül veya benzer bir şeyi merkeze almıyoruz. Doğrudan ulaşılabilir bir etkinlik olarak herkese açığız. Her yıl uluslararası açık çağrı yapıyoruz. Başvurucular, davet ettiklerimiz ve destekleyicilerimizle ağır bir çalışma süreci geçirip gördüğümüz sahneyi oluşturuyoruz."

Festival yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
İsrail ordusu: İzzeddin Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde öldürüldü

Hamas'ın meşhur komutanı, bu binada öldürüldü
Tom Barrack: YPG artık bizim müttefikimiz oldu

Malazgirt'ten yaptığı uyarı, ABD'yi afallattı! Hemen sahip çıktılar
Beykoz Çayır Festivali'nde akıma kapılan genç hayatını kaybetti

Festivalde korkunç ölüm! Ünlü şarkıcının da konseri iptal edildi
Yeni sezona damga vuracak ikili! Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu

Yeni sezona damga vuracak ikili! İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Sergen Yalçın'ın ilk transferi

İşte Sergen'in ilk transferi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.