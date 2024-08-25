780 milyon liralık proje ile Kars Çayı pırıl pırıl akacak

Kars Biyolojik Arıtma Tesisi'nde çalışmalar sürüyor

AK Parti Milletvekili Çalkın:

" Kars Çayı'nda o kötü kokularla, o manzarayla bir daha karşılaşmayacağız"

KARS - Kars'ın en önemli projelerinden birisi olan ve tamamlandığında Kars Çayı'na hayat verecek olan günlük 50 bin metre küp su arıtılacak olan Yaklaşık 780 milyon liralık projenin yüzde 45'i tamamlandı.

Proje ile hayat bulacak olan Kars Çayı etrafa pis koku yayan atıklardan arındırılarak pırıl pırıl akacak. Proje ile kentte çevre koruma alanında önemli bir adım atılıyor. Şehir merkezinden geçen Kars Çayı'nın su kalitesini artırmak ve ekosistemini korumak amacıyla modern biyolojik arıtma tesislerinde çalışmalar sürüyor. Dereiçi bölgesinde yapımı devam eden Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nde AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Çalkın, İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya açıklamalarda bulundu.

" Kars Çayımızda o kötü kokularla, o manzarayla bir daha karşılaşmayacağız"

Çalkın, tasarruf tedbirlerine rağmen arıtma tesislerinde çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, desteklerinden dolayı teşekkür eden Milletvekili Adem Çalkın, "Bugün Tarım ve Orman Bakanlığımızın yaptırmış olduğu Kars Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin inşaatındayız, şantiyedeyiz, yetkilerden tesisin son geldiği durum hakkında bilgi aldım. Bugün tabi Kars'ımızın en elzem, en önemli projelerinden birisidir. Kars Çayımıza dökülen pis atıkların, pis görüntünün ortadan kalkması bu tesisin yapılması elzemdi. Bu tesisin 2023 yılında temelini atmıştık. Görüyorsunuz inşaatımız oldukça ilerledi. Nasip kısmet olursa birkaç yıl içerisinde bu tesisimizi bitirip, inşallah Kars Çayımızda o kötü kokularla, o manzarayla bir daha karşılaşmayacağız. Ben emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz Kars'a hizmet yapmaya canla başla devam edeceğiz" dedi.

Biyolojik arıtma tesisinin tamamlanmasıyla birlikte, Kars Çayı'nın daha temiz, sağlıklı ve estetik açıdan daha cazip hale gelmesi bekleniyor. Proje, çevreye duyarlı bir şehir anlayışının bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 780 milyon liralık proje çerçevesinde günlük 50 bin metreküp su arıtılarak Kars Çayı'na bırakılacak tesisler tamamlandığında çay pırıl pırıl akacak. Ayrıca Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri evsel atık suların mevcut atık su toplama hattının sonlandığı yerden kolektör hatları ile arıtma tesisine iletilmesini sağlayacak olana 17,49 kilometre kolektör hattında çalışmaları da sürüyor.

2025 yılı sonunda tamamlanması planlanan Kars Biyolojik Atık Su Tesisleri'nde evsel kaynaklı kirliliğin giderilip arıtılmış suyun yönetmeliklere uygun olarak Kars Çayına, akabinde Kars barajına deşarj edilmesi sağlanacak. Arıtılmış su ile Kars Ovası'ndaki tarım arazileri de sulanacak.