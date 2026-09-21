76 yaşındaki Elmacı Dede, Aydın Söke'deki 51. Komando Tugayı'na üzüm teslim etti

76 yaşındaki Elmacı Dede, Aydın Söke'deki 51. Komando Tugayı'na üzüm teslim ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'de yaşayan 76 yaşındaki Muhammed Yılmaz, üzümleri Aydın Söke'deki 51. Komando Tugayı'na teslim etti. Yurt içi ve dışındaki askerlere elma götüren "Elmacı Dede", komandoların Tunceli'den Söke'ye geldiğini duyunca 300 kilometre yol gidip manevi destek verdi.
Denizli'de yaşayan 76 yaşındaki Muhammed Yılmaz, bağlardan temin ettiği üzümleri Aydın'ın Söke ilçesindeki 51. Komando Tugayı'na teslim etti.
Yurt içinde ve dışında operasyonlara katılan askerlere elma götürdüğü için "Elmacı Dede" olarak tanınan Yılmaz, Denizli'den aracına yüklediği üzümleri Söke'ye getirdi.
Yılmaz, ürünleri 51. Komando Tugayı'na bıraktı.
Gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, yıllardır farklı bölgelerdeki askerlere elma götürdüğünü söyledi.
Komandoların Tunceli'den Aydın'ın Söke ilçesine geldiğini duyduktan sonra hemen yola çıktığını aktaran Yılmaz, "Komandolarımıza manevi destekte bulunmak için 300 kilometrelik yolu geldim. Daha önce binlerce kilometre yol kat ederek başka yerlerdeki askerlerimizin yanına gitmiştim. Şimdi de buradayım." dedi.