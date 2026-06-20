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76 yaşında üniversiteden mezun olup kep attı

76 yaşında üniversiteden mezun olup kep attı
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Bolu'da 2 çocuk 4 torun sahibi Saadet Söyleyici Yasa, 76 yaşında Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nden mezun olarak kep attı.

BOLU'da 2 çocuk 4 torun sahibi Saadet Söyleyici Yasa, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nden mezun olup, 76 yaşında kep attı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nün mezuniyeti dün okulun konferans salonunda gerçekleştirildi. Mezuniyet töreninde, 2 çocuk 4 torun sahibi Saadet Söyleyici Yasa da kep attı. Okulu başarıyla bitiren Yasa, mezuniyet heyecanını ailesi ile birlikte yaşadı. Seramik sanatına ilgisinin zamanla arttığını belirten Yasa, özellikle 'Anadolu kadınları' temalı figüratif çalışmalardan etkilendiğini ve bu ilginin kendisini yeniden eğitim almaya yönlendirdiğini söyledi. Yasa, öğrenme sürecinde zorlanmadığını ve en büyük motivasyonunun seramik yapmayı öğrenme isteği olduğunu belirtti. Yasa, üniversite sürecinde ailesinin, özellikle eşinin kendisine büyük destek verdiğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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