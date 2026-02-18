Samsun'da Tarihi Yörgüç Paşazade Mustafa Paşa Camisi'nde ilk teravih namazı kılındı

Samsun'un Havza ilçesinde bulunan yaklaşık 730 yıllık Yörgüç Paşazade Mustafa Paşa Camisi'nde ilk teravih namazı kılındı.

Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Mesud tarafınca 1297'de yaptırılan camide ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

Cami imamı Fahrettin Gündüz, AA muhabirine, caminin Havza'nın en eski camisi bulunduğunu söyledi.

Ramazan ayının İslam alemine bolluk ve bolluk getirmesini dileyen Gündüz, "Camimizin bir öteki özelliği ise 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'da kaldığı tarihlerde Milli Mücadelemizin mühim olaylarının yaşanmasıdır. Camimizde Milli Mücadele'nin ilklerinden olan İzmir'in işgalini protesto amacıyla Mevlid-i Şerif okunmuş, o günün önemine binaen halka kuru İzmir üzümü dağıtılmıştır. Camimizde kılınan cenaze namazı sonrası şimdiki Atatürk Evi, o zamanki Mesudiye Oteli'nin önünde Milli Mücadele'nin ilk mitingi düzenlenmiştir. Dönemin kanaat önderlerinden Sıtkı Hoca Efendi'nin vaazlarıyla Havza halkının Milli Mücadele'ye katılması sağlanmıştır." dedi.

Gündüz, caminin mimarisinden dolayı kışın ısıtma sistemi kullanmadan ılık, yazın ise klima olmaksızın serin bir ortama sahip olduğunu kaydetti.