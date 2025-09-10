73 Yaşındaki Keriman Papila, Üniversiteyi Kazanarak Öğrenmenin Yaşı Olmadığını Gösterdi

Zonguldak'ta yaşayan emekli sınıf öğretmeni 73 yaşındaki Keriman Papila, resme olan merakı dolayısıyla girdiği üniversite sınavını kazanarak adeta "öğrenmenin yaşı yok" dedirtiyor.

Kentte 23 yıl sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra 25 sene önce emekli olan, 3 çocuk ve 2 torun sahibi Papila, küçüklüğünden beri ilgi duyduğu resim sanatından hiçbir zaman kopamadı.

Emekli olduktan sonra kendini geliştirmek amacıyla halk eğitim kurslarına da katılan Papila, yağlı boya ve kara kalem ile pek çok çalışma yaptı.

Resme tutkuyla bağlı olan Papila, hocasının da cesaretlendirmesiyle üniversite eğitimi almaya karar verdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünün özel yetenek sınavına giren Papila, aldığı başarılı sonuçla üniversiteli olmaya hak kazandı.

Kaydını yaptıran Papila, yıllar sonra okula bu kez öğrenci olarak adım atmanın heyecanını yaşadı.

Azmiyle örnek olan Papila, tecrübelerini gençlere aktararak faydalı olmak istiyor.

"Resim sevgisi içimden hiç çıkmadı"

Keriman Papila, AA muhabirine, çocuk yaşlardan itibaren resim çizdiğini belirterek, "Belki o zamanlar bir anlamı olmadan yaptım ama o resim sevgisi içimden hiç çıkmadı." dedi.

Bir öğretmeninin kendisini çok etkilediğini, onun sayesinde birçok şey keşfettiğini anlatan Papila, şöyle devam etti:

"Daha sonra öğretmenlik hayatı, evlilik, çocuklar derken sürekli erteledim ama resim sevdası hiç içimden çıkmadı. Emekli olduktan sonra bu hayalim canlandı. 'Ne yapabilirim?' diye düşündüm. Bir dönem halk eğitim kurslarına katıldım. Orada tanıştığım hocam, benim buraya gelmemde etkili oldu. İçimdeki heyecanımı, gerçekleştiremediğim idealimi, 'Yaşım geçti, keşke genç olsaydım neler yapabilirdim?' gibi düşüncelerimi paylaştıkça hocam bana, 'Yaşınızın neyi var?' demeye başladı. 'Olur mu, olmaz mı?' derken, bu benim için itici güç oldu."

Hayalini gerçeğe dönüştürmek istediğini dile getiren Papila, çevresindeki çoğu insanın kendisini desteklediğini kaydetti.

Papila, "Bu yaştan sonra ne yapacaksın?" diyenlere ise aldırış etmediğini söyleyerek, "Öğrenmenin sonu yok. Ben her zaman kendimi eksik buldum. Buna 'öğrenme açlığı içerisindeyim.' diyebilirim. Öğrenecek o kadar çok şey var ki. Bana 'Ne yapacaksın? Sen zaten resim yapıyorsun.' diyorlar. Bunu kabul edemiyorum. Benim öğreneceğim çok farklı şeyler var. Bunları sıfırdan bilmek istiyorum. Hem kendimdekileri hem de öğreneceklerimi birleştirip iyi şeyler yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kadınlara zamanlarını değerlendirmeyi ve bir şeyler üretmeyi tavsiye eden Papila, "Boşa geçen zamana çok üzülürüm. Mutlaka üretken olsunlar. Öğrenmenin yaşı yoktur. Bu yaşta üniversiteye başladım, inşallah başarılı olacağım. Aradığım her şeyi bulacağım, buradan çok faydalanacağım." diye konuştu.

Papila, üniversite yönetimi ve çalışanlarının kendisine samimi davrandığını ifade ederek, gençlerle bir arada yeni şeyler öğrenecek olmanın heyecanını yaşadığını, onlardan çok şey öğreneceğini, tecrübelerini de onlara severek aktaracağını sözlerine ekledi.