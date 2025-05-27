71. Sait Faik Hikaye Armağanı Sahiplerini Buldu

Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle yazar Sait Faik Abasıyanık anısına, bu yıl 71'incisi düzenlenen "Sait Faik Hikaye Armağanı" sahiplerini buldu.

Levent'teki İş Kuleleri'nde edebiyat ve kültür-sanat dünyasından konukların katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde bu yılki armağanın sahibi Burçe Bahadır ödülünü aldı.

İletişim Yayınlarından çıkan "Şimdi Dönecek Dünya" adlı kitabıyla armağanın sahibi olan Bahadır'a ödülünü, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Seçici Kurul Üyesi Adnan Bali ile Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç takdim etti.

Derya Sönmez, Doğan Hızlan Özel Ödülü'nün ilk sahibi oldu

Sait Faik Hikaye Armağanı'nın Onursal Jüri Başkanı Doğan Hızlan adına bu yıl ilk defa verilen "Doğan Hızlan Özel Ödülü" de sahibini buldu.

Sel Yayıncılık'ın okuyucuyla buluşturduğu "Öteki Hayvanlar" kitabının yazarı Derya Sönmez, ödülünü Seçici Kurul Onursal Başkanı Doğan Hızlan'dan aldı.

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve 71. Sait Faik Hikaye Armağanı Seçici Kurulu Üyesi Adnan Bali, konuşmasında bu yıl ilk defa seçici kurulda yer almanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Sait Faik Abasıyanık, yüreğinin sesiyle bize daha kim bilir neler anlatacakken tıpkı Oğuz Atay, Cahit Sıtkı Tarancı ve Orhan Veli gibi aramızdan erken ayrılan bir yazar." ifadesini kullandı.

Bali, okumanın zevkini almayan insanların neyi kaybettiklerini de bilmediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Gıdalar nasıl bayatlarsa insan da okumadığında bayatlar çünkü beslenemez ve kendini tekrara geçer. Bunun da farkında olmayabilir. Onun için çok okumalı, çoklu okumalıyız. Hatta kendimizi doğrulamak, çok beğendiğimiz fikirlerimizi defalarca teyit etmek için değil yanlışlanmak için okumalıyız."

Okumayla gelen zenginleşmenin bir ifadesi olarak her kitabın her okuyanda her okunduğunda ayrı bir kitap olduğuna işaret eden Bali, "Hayatta bir yolculuk yapıyorsunuz, o kitaptan aldıklarınız, hayatın değişik dilimlerinde de farklı oluyor." dedi.

"Her şeyin bir çocuğu eğitmekle başladığına inanıyoruz"

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, bugüne kadar pek çok değerli yazarın bu ödülle edebiyat yolculuklarını taçlandırdıklarını belirterek, "Sait Faik, 'Bir insanı sevmekle başlar her şey' demişti. Biz de her şeyin bir çocuğu eğitmekle başladığına inanıyoruz." diye konuştu.

Armağanın Darüşşafaka'daki her çocuğun hikayesine de dokunduğunu dile getiren Güleç, "Sait Faik'in eserlerinin telif gelirleri, yıllar boyunca Darüşşafaka'da eğitim gören öğrencilerimizin aydınlık geleceğine katkıda bulundu." ifadesini kullandı.

Güleç, bu yıl itibarıyla telif hakları serbest kalmış olmasına rağmen, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları önderliğinde pek çok yayınevinin bu mirası yaşatma kararlılığıyla, eserlerden elde edilen geliri vasiyete uygun biçimde Darüşşafaka Cemiyetine aktarmayı sürdürdüğünü kaydetti.

"Yazmak insana yaşadığı sürece arkadaş oluyor"

Seçici Kurul Onursal Başkanı Doğan Hızlan da konuşmasında, Sait Faik'in sadece bir hikayeci değil bir şehrin, bir adanın ve bambaşka insanların öyküsünü anlatan biri olduğunu söyledi.

Hızlan, uzun yıllar yarışmanın jürisinde yer aldıktan sonra kendi adına ödül verilmesi nedeniyle teşekkür ederek, "Onun için yazmak nasıl bir şey? En hoşuma gideni, adada geziyor, çamlar arasında dolaşıyor, yazmanın ne olduğunu tartışıyor, birdenbire aklına bir şey geliyor. Hemen bir bakkala gidip kağıt ve kurşun kalem alıyor ve 'Yazmasam ölürdüm' diyor. Yazarlık böyle bir şey. Yazmak insana yaşadığı sürece arkadaş oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Burçe Bahadır, çok küçük yaşta okuduğu ilk Sait Faik hikayesine hayran kaldığını belirterek, "Jüriye, bana bu işi becerebiliyorsun dedikleri, Darüşşafaka'ya eğitime bu kadar önem verdikleri, İş Bankası Kültür Yayınlarına edebiyatı destekledikleri için teşekkür ediyorum." görüşünü paylaştı.

Derya Sönmez ise Sait Faik'in öykücülüğün büyük ustası, Doğan Hızlan'ın da edebiyata uzun yıllardır emek veren kıymetli bir isim olduğuna işaret ederek, "Bu yüzden bu ödül benim için çok kıymetli, değer görenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ödül alanlar, yarışmanın ekibi ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sait Faik Abasıyanık'ın annesi Makbule Abasıyanık tarafından 1955'te kurulan Sait Faik Hikaye Armağanı, 1964'ten bu yana Darüşşafaka Cemiyeti tarafından veriliyor.

Ödülü kazanan ismin her yıl yazarın Sait Faik'in vefat yıl dönümü olan 11 Mayıs'ta açıklandığı yarışmanın seçici kurulu, Prof. Dr. Nazan Aksoy, Prof. Seval Şahin, Cemil Kavukçu, İhsan Yılmaz, Faruk Duman, Darüşşafaka Cemiyeti Kültürü ve Tarihi Komisyonu Üyesi Beşir Özmen ve İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali'den oluşuyor.