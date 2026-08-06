Son 10 günde 71 ilde uyuşturucu operasyonu: Bin 302 gözaltı, 844 tutuklama

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, son 10 günde 71 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 832 kilogram uyuşturucu madde ile 425 bin 419 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, bin 302 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 844'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik polisimiz tarafından son 10 günde düzenlenen operasyonlarda; 832 kilogram uyuşturucu madde ile 425 bin 419 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bin 302 şüpheli yakalandı. 844'ü tutuklandı. 140'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 71 ilde bin 955 ekip, 4 bin 800 personel, 17 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Gençlerimizin geleceğini korumak, ailelerimizin huzurunu sağlamak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA