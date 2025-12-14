70 yaşındaki kadınının İtalyan mutfağı hayali Bağcılar'da gerçekleşti

İtalyan mutfağını çok seven Nurgül Şengür, 70 yaşında Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi'nde hayallerini gerçekleştirme fırsatı buldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkez ilçedeki yaşlıların isteği doğrultusunda spordan el işçiliğine kadar farklı branşlarda kurslar düzenliyor.

Bunların arasında aşçılık sınıfı gördüğü yoğun ilgiyle öne çıkarken kursun müdavimlerinden biri de 70 yaşındaki Nurgül Şengür oldu.

İlçede yaşayan Şengür, çocukluğundan beri hayalini burada gerçekleştirdiğini ve 2 yıldır merkeze gittiğini belirtti.

Yemek yapmayı ve ikram etmeyi çok sevdiğini, dünya mutfağına çok meraklı olduğunu kaydeden Şengür, "İtalya'ya gezmeye gittiğimde de bütün yemeklerin tadına bakmıştım. Çocukluktan bu yana da elimden geldiği kadarıyla İtalyan mutfağının yemeklerini yapmaya çalışıyordum. Burada Filiz Hocamız sayesinde İtalyan mutfağını tanıma fırsatı buldum. Artık tatlı, tuzlu bütün İtalyan yemeklerinin pişirme yöntemlerini öğrendim." ifadelerini kullandı.

Şengür, kursta öğrendiklerini evde de uyguladığını, "focaccia" ekmeği, spagetti, pizza ve tiramisu gibi bütün lezzetleri pişirdiğini, çocuklarının da bunları çok sevdiğini aktardı.

Nurgül Şengür, merkezdeki hizmetlerden dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız'a teşekkür etti.