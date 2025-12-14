Haberler

70 yaşındaki kadınının İtalyan mutfağı hayali Bağcılar'da gerçekleşti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi'nde düzenlenen aşçılık kursuna katılan 70 yaşındaki Nurgül Şengür, İtalyan mutfağına olan tutkusunu hayata geçirdi. İki yıldır merkezde bulunan Şengür, öğrendiği tariflerle evde lezzetli yemekler yapıyor.

İtalyan mutfağını çok seven Nurgül Şengür, 70 yaşında Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi'nde hayallerini gerçekleştirme fırsatı buldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkez ilçedeki yaşlıların isteği doğrultusunda spordan el işçiliğine kadar farklı branşlarda kurslar düzenliyor.

Bunların arasında aşçılık sınıfı gördüğü yoğun ilgiyle öne çıkarken kursun müdavimlerinden biri de 70 yaşındaki Nurgül Şengür oldu.

İlçede yaşayan Şengür, çocukluğundan beri hayalini burada gerçekleştirdiğini ve 2 yıldır merkeze gittiğini belirtti.

Yemek yapmayı ve ikram etmeyi çok sevdiğini, dünya mutfağına çok meraklı olduğunu kaydeden Şengür, "İtalya'ya gezmeye gittiğimde de bütün yemeklerin tadına bakmıştım. Çocukluktan bu yana da elimden geldiği kadarıyla İtalyan mutfağının yemeklerini yapmaya çalışıyordum. Burada Filiz Hocamız sayesinde İtalyan mutfağını tanıma fırsatı buldum. Artık tatlı, tuzlu bütün İtalyan yemeklerinin pişirme yöntemlerini öğrendim." ifadelerini kullandı.

Şengür, kursta öğrendiklerini evde de uyguladığını, "focaccia" ekmeği, spagetti, pizza ve tiramisu gibi bütün lezzetleri pişirdiğini, çocuklarının da bunları çok sevdiğini aktardı.

Nurgül Şengür, merkezdeki hizmetlerden dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! Binlerce yeni personel alınacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı

Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı
Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet! Asırlara meydan okuyor

Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet
Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Karışmasın diye lakap takmaya başladılar

Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Kaosu bakın nasıl çözmüşler
Marmaray'da Türk-Kürt kavgası

Marmaray'da Türk-Kürt kavgası
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti

Skandal iddia istifa getirdi: "Kurumumun yıpranmaması için..."
Bunu da gördük! Üç dakikalık video çekip 'Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?' diye dert yandı

Video çekip "Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?" diye dert yandı
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Denizli'de filtre sistemi üretilen fabrikada yangın

Filtre sistemi üretilen fabrikada yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda

Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda
title