Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

70 yaşındaki emekli öğretmen 4. evre meme kanserini yendi, kadınlara çağrı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
70 yaşındaki emekli öğretmen 4. evre meme kanserini yendi, kadınlara çağrı yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da 70 yaşındaki emekli öğretmen Aygül Uzel, korkusu nedeniyle 3 yıl geciktirdiği kontroller sonrası KETEM'de 4. evre meme kanseri teşhisi aldı ve tedaviyle sağlığına kavuştu. Uzel, kadınlara meme ve koltuk altı bölgelerini düzenli kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

Tekirdağ'da meme kanseriyle mücadelesini kazanan 70 yaşındaki emekli öğretmen Aygül Uzel, erken teşhis çağrısında bulundu.

Uzel, yaklaşık 10 yıl önce kendi imkanlarıyla yaptığı kontroller sırasında vücudunda kitle fark etti ancak korkusu nedeniyle doktora gitmeyi erteledi.

Aradan geçen 3 yılın ardından Tekirdağ Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) başvuran Uzel'e 4. evre meme kanseri teşhisi konuldu.

Kemoterapi başta olmak üzere zorlu bir tedavi sürecinin ardından Uzel, sağlığına kavuştu.

Aygül Uzel, AA muhabirine, tedavi sürecinin kendisi için kolay olmadığını söyledi.

Tedavi sürecinde çok kez kemoterapi aldığını dile getiren Uzel, "Kanser, sen beni değil ben seni yeneceğim" diyerek mücadeleye başladığını dile getirdi.

Uzel, kadınların kendi vücutlarını tanımaları ve sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri önerisinde bulunarak, "Kadınların, meme ve koltuk altı bölgelerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerekiyor. Kendi kendine muayene sırasında fark ettiği belirtileri dikkate almaları çok önemli, ihmal edilmemeli." dedi.

"Kanserden korkmayın"

Tekirdağ Kanserle Mücadele ve Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Becerir de 9 yılı aşkın süredir dernek bünyesinde kanser hastalarına destek verdiğini belirtti.

Uzel'in hastalığı fark etmesine rağmen tedaviye başlama ve hastalığı kabullenme sürecinde zorluk yaşadığını aktaran Becerir, kanser tanısını kabullenmenin kolay olmadığını ifade etti.

Uzel'in tedavi sürecindeki kararlılığıyla diğer hastalara örnek olduğunu dile getiren Becerir, dernek olarak hastaların bu süreçte kendilerini yalnız hissetmemeleri için çalıştıklarını vurguladı.

Kanser ve diğer kronik hastalıkların herkesin karşısına çıkabileceğini ifade eden Becerir, şunları kaydetti:

"Kanser taramalarındaki imkanların gelişmesiyle daha fazla vaka tespit ediliyor. Hastalıkla ilgili korkunun erken teşhis, tedavi ve takip süreçlerini olumsuz etkilememesi gerekiyor. Kanserden korkmayın. Kimse korkmadan sağlık kuruluşlarına başvurup destek alabilir."

Kaynak: AA
19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül

19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül
Derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı: Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'a çok ağır ceza kapıda

Derbinin PFDK sevkleri açıklandı: İki yıldıza çok ağır ceza kapıda
Torunu Nazar'ı Alman annesinden 7 yıl boyunca kaçırmıştı! Tutuklu babaanne duruşmada fenalaştı

Torununu 7 yıl boyunca annesinden kaçırmıştı! Duruşmada fenalaştı
Karamürsel'de 7 katlı apartmanın kolon ve kirişlerinden ses geldi! 33 kişi tahliye edildi

Kolonlardan gelen sesler korkuttu! 33 kişi evini terk etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin İran'a saldırmasının faturası ağır oldu! Dudak uçuklatan rakamı Pentagon açıkladı

İran'la savaşın faturası ABD'ye ağır oldu! İşte dudak uçuklatan rakam
İsrail'de sandıktan çıkan tablo Arapları sokağa döktü

İsrail'de sandıktan çıkan tablo Filistinlileri sokağa döktü
Fon soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

Fon soruşturmasında yeni tutuklamalar var
Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları onlar ödeyecek

Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları ödeyecekler
Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın mirasıyla ilgili yeni açıklama

Jülide Kural: Kadir’e emek veren tek yeğeni Gül’dü
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler

Korumaya o görüntüler soruldu! Sarıgül'ü bitirecek sözler

Takım ona emanet! İşte Fenerbahçe'nin geçici hocası

Takım ona emanet! İşte Fener'in geçici hocası