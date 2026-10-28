70 yaşındaki emekli öğretmen 4. evre meme kanserini yendi, kadınlara çağrı yaptı

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Tekirdağ'da meme kanseriyle mücadelesini kazanan 70 yaşındaki emekli öğretmen Aygül Uzel, erken teşhis çağrısında bulundu.

Uzel, yaklaşık 10 yıl önce kendi imkanlarıyla yaptığı kontroller sırasında vücudunda kitle fark etti ancak korkusu nedeniyle doktora gitmeyi erteledi.

Aradan geçen 3 yılın ardından Tekirdağ Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) başvuran Uzel'e 4. evre meme kanseri teşhisi konuldu.

Kemoterapi başta olmak üzere zorlu bir tedavi sürecinin ardından Uzel, sağlığına kavuştu.

Aygül Uzel, AA muhabirine, tedavi sürecinin kendisi için kolay olmadığını söyledi.

Tedavi sürecinde çok kez kemoterapi aldığını dile getiren Uzel, "Kanser, sen beni değil ben seni yeneceğim" diyerek mücadeleye başladığını dile getirdi.

Uzel, kadınların kendi vücutlarını tanımaları ve sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri önerisinde bulunarak, "Kadınların, meme ve koltuk altı bölgelerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerekiyor. Kendi kendine muayene sırasında fark ettiği belirtileri dikkate almaları çok önemli, ihmal edilmemeli." dedi.

"Kanserden korkmayın"

Tekirdağ Kanserle Mücadele ve Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Becerir de 9 yılı aşkın süredir dernek bünyesinde kanser hastalarına destek verdiğini belirtti.

Uzel'in hastalığı fark etmesine rağmen tedaviye başlama ve hastalığı kabullenme sürecinde zorluk yaşadığını aktaran Becerir, kanser tanısını kabullenmenin kolay olmadığını ifade etti.

Uzel'in tedavi sürecindeki kararlılığıyla diğer hastalara örnek olduğunu dile getiren Becerir, dernek olarak hastaların bu süreçte kendilerini yalnız hissetmemeleri için çalıştıklarını vurguladı.

Kanser ve diğer kronik hastalıkların herkesin karşısına çıkabileceğini ifade eden Becerir, şunları kaydetti:

"Kanser taramalarındaki imkanların gelişmesiyle daha fazla vaka tespit ediliyor. Hastalıkla ilgili korkunun erken teşhis, tedavi ve takip süreçlerini olumsuz etkilememesi gerekiyor. Kanserden korkmayın. Kimse korkmadan sağlık kuruluşlarına başvurup destek alabilir."

Kaynak: AA