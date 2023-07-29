Burdur'un Gölhisar ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan çocuğu bulmak için kaybolduğu yerin yakınındaki su kanalında dalgıç polisler ve AFAD ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

7 yaşındaki kayıp çocuk için su kanalında arama çalışmaları başlatıldı

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan çocuğu bulmak için kaybolduğu yerin yakınındaki su kanalında dalgıç polisler ve AFAD ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay sabah saat 10.00 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, babasıyla birlikte hayvan alışverişi yapmak için bir eve giden 7 yaşındaki Süleyman Sancar bir anda gözden kayboldu. Bir süre sonra oğlunun yokluğunu fark eden baba İzzet Sancar ve yanındakiler 7 yaşındaki Süleyman'ı aramaya başladı. Evin yakınlarında bulunan su kanalına düşebileceğinden şüphelenen baba Sancar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler öncelikle su kanalını besleyen Yapraklı Barajı'nın kapaklarını kapattı. Ardından vidanjörlerle kanalın suyu boşaltılarak arama çalışmalarına devam edildi. Kanalın büyük olmasından dolayı herhangi bir sonuç alınmaması üzerine bölgeye Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 5 dalgıç polis sevk edildi. Olay yerine gelen dalgıç polisler su kanalında arama kurtarma çalışmalarına devam ederken çevre mahallelerde de vatandaşlar ve polis ekipleri küçük çocuğu bulmak için seferber oldu.