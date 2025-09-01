7. Uluslararası Uçan Halı Çocuk Festivali Mardin'de Başladı

Mardin'de düzenlenen "7. Uluslararası Uçan Halı Çocuk Festivali" başladı.

Her Yerde Sanat Derneği ve Sirkhane iş birliğiyle düzenlenen festival kapsamında farklı ülkelerden müzisyen ve sirk sanatçılarının katılımıyla kortej yürüyüşü yapıldı.

Diyarbakır Kapı Mahallesi'nden Mardin Cumhuriyet Meydanı'na gerçekleştirilen yürüyüşte akrobatik gösteriler yer aldı.

Mardin Müzesi bahçesinde devam eden festivalde çocukların katılımı ile şarkılar seslendirildi, sirk sanatçıları gösteri yaptı.

Derneğin ve festivalin kurucu başkanı Pınar Demiral, AA muhabirine, bu yıl 7'ncisi gerçekleşen festivalin çok renkli başladığını söyledi.

Festivalin yarından itibaren Türkiye'nin yanı sıra 19 ülkeden 50 müzisyen ve sirk sanatçısı ile Mardin'den 30 gençten oluşan ekiple ilçelerde devam edeceğini aktaran Demiral, özellikle çocukların festivallere katılamadığı bölgelerde etkinlik yapmak istediklerini kaydetti.

Demiral, şöyle devam etti:

"Kızıltepe, Nusaybin, Derik ve Dargeçit gibi Mardin'in ilçelerinde ve Diyarbakır'da bazı bölgelerde etkinliklerimiz olacak. Etkinlikler hem çocuklara yönelik hem de yetişkinliklere yönelik olacak. Dünyanın her yerinden gelen sanatçılarımız gönüllü olarak geliyorlar. O yüzden enerji çok yüksek. Festival 10 Eylül'e kadar devam edecek. Festival kapsamında çocuklar için çok farklı sanat atölyeleri var. Bunları uluslararası sanatçılarımız veriyor. Müzik, dans, sirk, akrobasi, ateş gösterisi, cambazlar, bir çok ülkeden sanatçılarımızla çocuklara gösteri hazırladık. Her yıl yaklaşık 8-10 bin arası katılım oluyor. Bu yılda 8 bine yakın çocuğun katılmasını bekliyoruz. Festivalin gerçek amacı çocuklara, kalplerine, zihinlerine ve duygularına dokunabilecek anılar yaşatmak."

Festival bir hafta boyunca devam edecek.