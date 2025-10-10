Haberler

7. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali Başlıyor

Maltepe'de düzenlenecek 7. Uluslararası Tiyatro Festivali, açılış gösterisiyle sanatseverlerle buluşuyor. Festival, Kazakistan'dan Zhastar Akimata Laboratory Dans Tiyatrosu'nun 'Siyah Pelerin' performansıyla başlayacak.

7. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali yarın sanatseverlerle buluşacak.

Maltepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festivalin açılışında Kazakistan'dan Zhastar Akimata Laboratory Dans Tiyatrosu "Siyah Pelerin" başlıklı gösteriyi sahneleyecek.

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek açılışta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası da sahne alacak.

Festival 30 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
