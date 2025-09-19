Afyonkarahisar'da "7. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali" başladı.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen festivalin açılışında yaptığı konuşmada, bugün şehirlerin dünya üzerinde yalnızca coğrafi birer konum olmanın ötesinde, kendi özgün kimliklerini ve hikayelerini dünya sahnesine taşıyan birer marka kent olarak konumlandığını söyledi.

Eşsiz lezzetlerini ve binlerce yıllık gastronomi mirasını marka kimliği olarak benimseyen Afyonkarahisar'ın mutfağıyla gönüllere ve akıllara kazınan bir şehir olma vizyonunu kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Bugün açılışını yaptığımız festivalimiz, bu vizyonun en somut adımlarından biridir. Bu festival sadece lezzet şöleni değil, aynı zamanda şehrimizin gastronomi alanındaki güçlü marka değerini pekiştiren, bu kimliği tüm dünyayla paylaşan stratejik bir buluşmadır. Bu buluşmanın heyecanı sadece bir festival açılışının coşkusu değil, aynı zamanda tarihimize, kültürümüze ve sofralarımıza olan derin bağlılığımızın, gururumuzun ve sevdamızın dışa vurumudur."

"Tarih, kültür ve lezzeti de bir arada deneyimleme fırsatı sunmuş olacağız"

Yiğitbaşı, gastronomi alanında şehrin kazandığı kimlik ile bu festival etkinliğinin Afyonkarahisar'ı yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın önde gelen gastronomi merkezlerinden biri haline getirme hedefinin bir parçası olduğunu kaydetti.

Afyonkarahisar'ın gastronomisiyle markalaşarak ön plana çıktığını dile getiren Yiğitbaşı, "Misafirlerimiz üç gün boyunca Afyonkarahisar'ın yemek kültürünü ve zenginliğini keşfedecek. Tarih, kültür ve lezzeti de bir arada deneyimleme fırsatı sunmuş olacağız." diye konuştu.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Belediye Başkanı Burcu Köksal, Zafer Kalkınma Ajansı İl Koordinatörü Osman Köprücüoğlu ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Hamza Kalkan konuşma yaptı.

Sucuklu yumurta, Guinness Dünya Rekorları kitabına Afyonkarahisar'da girdi

Konuşmaların ardından il protokolü, Guinness Dünya Rekorları kitabına girmesi için festivale katılan 30 şefin ve sponsorların desteğiyle 25 metrekarelik dev tavada 1 ton sucuk, 15 bin gezen tavuk yumurtası, sıvı yağ ve tuzun kullanıldığı sucuklu yumurtanın startını verdi.

Guinness World Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici, denemenin belirlenen standartlara uygun yapıldığını belirterek, "Dünyanın en büyük sucuklu yumurta rekoru için verilen minimum ağırlık rakamı 1000 kilogram belirlenmişti. Şimdi bugün tarttığımız sucuklu yumurtanın ağırlığı 1930 kilogram olarak belirlenmiştir." dedi.

Sucuklu yumurtanın Guinness Dünya Rekorları kitabına girdiğini ve tescillendiğini açıklayan Gemici, belgeyi Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a teslim etti.

Köksal da Afyonkarahisar'da yapılan 1930 kilogramlık sucuklu yumurtayla dünya rekoru kırdıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Festival alanında açılan stantlarda katılımcılara, Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri ikram edildi.

Programda, workshoplar, tadım etkinlikleri, paneller, yarışmalar ve çocuk etkinlikleri de yapıldı.

Festivalde ilk gün Şahin Kendirci konser verecek.