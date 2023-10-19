"7. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı" İzmir'de başladı

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, bilişimde evrensel kurallar ile yasalara öncülük etmek ve küresel işbirlikleriyle ilerlemek için çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, bilişimde evrensel kurallar ile yasalara öncülük etmek ve küresel işbirlikleriyle ilerlemek için çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

"Akıllı Platformlar: Bir Araçtan Ötesi" temasıyla düzenlenen "7. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı", İzmir Ticaret Odası Konferans Salonu'nda başladı.

Kurultayın açılış konuşmasını yapan Aktepe, yenilikçi teknolojiler ve dijital ekonominin, kalkınma ve refah seviyesinin yükseltilmesine yönelik fırsatlar sunarken, saldırı yüzeylerinin genişlemesi nedeniyle de tehditler oluşturduğunu söyledi.

Bilişim çağında yaşanan birçok suçun klasik ceza hukukunda bazen karşılığının bile bulunmadığını vurgulayan Aktepe, bilişim ve hukuk kavramlarını yan yana getirerek Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı'nı başlattıklarını aktardı.

Amaçlarının, vatandaşların, özel kuruluşların ve devletin haklarını korumak olduğunu bildiren Aktepe, hukuk ve bilişim alanında çalışan profesyonelleri bir araya getirerek, bilişimde yaşanan girişimlere paralel olarak hukuki düzenlemelerin önceden yapılmasını sağlamak istediklerini belirtti.

Yapay zeka temelli şoförsüz araçların yollarda, kullanıcısı bulunmayan dronların da havada olduğunu ifade eden Aktepe, şöyle konuştu:

"Yakında yollarımızda da göreceğimiz o araçlar bir kazaya karışınca ve insanlara zarar verince sorumlusu kim olacak? Bir vatandaşa zarar verdiğinde ya da kitlesel bir yıkıma sebep olduğunda sorumlusu kim olacak? Diğer taraftan bu akıllı otonom araçlar tarafından toplanan kişisel veriler nasıl işlenecek? Bu verilerin toplum mühendisliği ve sosyal mühendislik amacıyla kullanılması nasıl engellenecek?

Bugün elektronik ticaret artık devasa boyuta ulaştı. Yapay zeka hayatımızın bir parçası oluyor. Biz dernek olarak bireylerin, özel kuruluşların ve devletin hakkının korunması ve zarar görmemesi için bilişimde de hukukun üstünlüğünü savunuyoruz. Hiçbir bilişim teknolojisi hukuktan üstün değildir. Devasa ve uluslararası şirketler ve yöneticileri de hukuka uymak zorundadır. Ancak dijital evrende sadece bir devletin hukuku da geçerli olmayacaktır. Bunun için bilişimde evrensel kurallara ve yasalara öncülük etmeli, Avrupa Birliği başta olmak üzere küresel anlamda işbirlikleriyle ilerlemeliyiz."

Bugün "TR Uzantılı İnternet Alan Adlarına Özgü Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması" ile "Miras Hukuku Kapsamında Kripto Varlıklar" konularının tartışılacağı kurultay, 21 Ekim'de sona erecek.