7 ilde düzenlenen Narkogüç-36 operasyonlarında 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde düzenlenen Narkogüç-36 operasyonlarında 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 13 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
İstanbul Emniyeti'nin zehir tacirlerine yönelik operasyonları yurt genelinde devam ediyor. 7 ilde gerçekleştirilen Narkogüç-36 operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alınırken, 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.
"ZEHİR TACİRLERİNE HAYATI ZEHREDECEĞİZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz" ifadelerini kullandı.
"11 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ"
Yerlikaya operasyonlarla ilgili bilgi verdiği tweet'inde şu ifadeleri kullandı; "Zehir tacirlerine yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 ilde düzenlenen NARKOGÜÇ-36 operasyonlarında uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüpheli şahıs yakalandı. Bu operasyonlarda 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında;
- 468 kilogram 450 gram sıvı metamfetamin,
- 6 kilo 200 gram kristal metamfetamin ele geçirildi.
- 3 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.
- İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda;
- 17 kg skunk,
- 1 Zehir Taciri yakalandı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında:
- 1 ton 150 kg esrar
- 1 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında:
- 330 kg skunk
- 1 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında:
- 64 kg skunk
- 1 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında:
- 65,5 kg skunk
- 4,5 kg sunk ele geçirildi.
- 5 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda;
- 178 kg metamfetamin,
- 8 kilo eroin,
- 24 kg morfin,
- 11 kg esrar,
- 11.000 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda;
- 10 kg skunk ele geçirildi.
- 1 Zehir Taciri yakalandı.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda;
- 6 kg skunk ele geçirildi."