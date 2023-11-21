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7 ilde düzenlenen Narkogüç-36 operasyonlarında 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde düzenlenen Narkogüç-36 operasyonlarında 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 13 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Emniyeti'nin zehir tacirlerine yönelik operasyonları yurt genelinde devam ediyor. 7 ilde gerçekleştirilen Narkogüç-36 operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alınırken, 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

"ZEHİR TACİRLERİNE HAYATI ZEHREDECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz" ifadelerini kullandı.

7 ilde düzenlenen Narkogüç-36 operasyonlarında 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

"11 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ"

Yerlikaya operasyonlarla ilgili bilgi verdiği tweet'inde şu ifadeleri kullandı; "Zehir tacirlerine yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 ilde düzenlenen NARKOGÜÇ-36 operasyonlarında uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüpheli şahıs yakalandı. Bu operasyonlarda 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında;

  • 468 kilogram 450 gram sıvı metamfetamin,
  • 6 kilo 200 gram kristal metamfetamin ele geçirildi.
  • 3 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.
  • İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda;
  • 17 kg skunk,
  • 1 Zehir Taciri yakalandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında:

  • 1 ton 150 kg esrar
  • 1 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında:

  • 330 kg skunk
  • 1 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.

7 ilde düzenlenen Narkogüç-36 operasyonlarında 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında:

  • 64 kg skunk
  • 1 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında:

  • 65,5 kg skunk
  • 4,5 kg sunk ele geçirildi.
  • 5 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda;

  • 178 kg metamfetamin,
  • 8 kilo eroin,
  • 24 kg morfin,
  • 11 kg esrar,
  • 11.000 uyuşturucu hap ele geçirildi.

7 ilde düzenlenen Narkogüç-36 operasyonlarında 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda;

  • 10 kg skunk ele geçirildi.
  • 1 Zehir Taciri yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda;

  • 6 kg skunk ele geçirildi."

7 ilde düzenlenen Narkogüç-36 operasyonlarında 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

7 ilde düzenlenen Narkogüç-36 operasyonlarında 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Güncel Haberler

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