7 ilde düzenlenen Narkogüç-36 operasyonlarında 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul Emniyeti'nin zehir tacirlerine yönelik operasyonları yurt genelinde devam ediyor. 7 ilde gerçekleştirilen Narkogüç-36 operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alınırken, 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

"ZEHİR TACİRLERİNE HAYATI ZEHREDECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz" ifadelerini kullandı.

"11 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ"

Yerlikaya operasyonlarla ilgili bilgi verdiği tweet'inde şu ifadeleri kullandı; "Zehir tacirlerine yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 ilde düzenlenen NARKOGÜÇ-36 operasyonlarında uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüpheli şahıs yakalandı. Bu operasyonlarda 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında;

468 kilogram 450 gram sıvı metamfetamin,

6 kilo 200 gram kristal metamfetamin ele geçirildi.

3 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda;

17 kg skunk,

1 Zehir Taciri yakalandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında:

1 ton 150 kg esrar

1 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında:

330 kg skunk

1 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında:

64 kg skunk

1 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında:

65,5 kg skunk

4,5 kg sunk ele geçirildi.

5 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda;

178 kg metamfetamin,

8 kilo eroin,

24 kg morfin,

11 kg esrar,

11.000 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda;

10 kg skunk ele geçirildi.

1 Zehir Taciri yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda;