7. Çarşamba Kitap Fuarı Açıldı

7. Çarşamba Kitap Fuarı Açıldı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde 7. Çarşamba Kitap Fuarı açıldı. Fuar, 6 gün süreyle açık kalacak ve birçok yazar okuyucularla buluşacak. Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, etkinliğin önemine dikkat çekerek, dijital ortamda kitap okumaya olan ilginin azalmasına rağmen kitapların vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 7. Çarşamba Kitap Fuarı açıldı.

Abdullahpaşa Meydanı'nda açılan ve 6 gün süreyle açık kalacak fuarda çok sayıda yazar okuyucularla buluşacak.

Fuarın açılışında konuşan Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Cumhuriyet'e giden yolda ilk adımın atıldığı 19 Mayıs şehri Samsun'da böyle bir etkinliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Fuarın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik eden Sağlam, şöyle konuştu:

"Bu etkinliği dijital ortamın geliştiği, insanların biraz da kitap okumaktan uzaklaştığı bir ortamda yapıyoruz. Ama her ne kadar dijital ortam bizleri bundan uzaklaştırsa da yine kitabın yaprakları, renkleri, kokusu bizim vazgeçemeyeceğimiz şeylerdendir. Dolayısıyla bu tür sosyal, kültürel etkinlikler yörenin gelişmesi, kalkınması, bir şeyler öğrenebilmesi açısından önemlidir. Büyük bir özveri ile hazırlanan bu etkinlikte emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ise kitap fuarlarına ilginin azaldığı bir dönemde böyle bir fuar açmanın önemine dikkati çekerek, "Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Samsun için Çarşamba için çok anlamlı olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile birlikte kitap fuarımızı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milli mücadelenin kahramanlarını, Cumhuriyeti, bize bu toprakları yeniden yurt kılan ve bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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