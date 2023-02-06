7,7 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu… Ömer Faruk Gergerlioğlu Paylaştı: Malatya Bakımevindeki Yaşlılar Yardım Bekliyor Güncel Haberler HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Pazarcık merkezli deprem sonrasında Malatya’da bulunan Güven Bakım Evi’nde barınan yaşlı yurttaşların sokaktaki görüntüsünü paylaştı. Gergerlioğlu, “Ulaşacakları birilerini arıyorlar, halleri çok perişan” dedi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Pazarcık merkezli deprem sonrasında Malatya'da bulunan Güven Bakım Evi'nde barınan yaşlı yurttaşların sokaktaki görüntüsünü paylaştı. Gergerlioğlu, "Ulaşacakları birilerini arıyorlar, halleri çok perişan" dedi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrasında Malatya'da bulunan Güven Bakım Evi'nde kalan yaşlı yurttaşların sokaktaki görüntüsünü paylaştı. Gergerlioğlu, söz konusu videoyu "Güven Bakım Evi Malatya'da ulaşacak kimse yok, ulaşacak birilerini arıyorlar. Halleri çok perişan. Konum bilgisi bu şekilde Mullakasım, Cömertoğlu Cd., 44900 Yeşilyurt/Malatya" notuyla paylaştı. Kaynak: ANKA / Güncel Halkların Demokratik Partisi Ömer Faruk Gergerlioğlu Kocaeli Malatya Güncel Haberler

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