68 yıllık evli çift, 24 saat arayla yaşamlarını yitirdi Güncel Haberler GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Sultan (89) ve İbrahim Gülsoy (90) çifti, 24 saat arayla hayatını kaybetti. GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Sultan (89) ve İbrahim Gülsoy (90) çifti, 24 saat arayla hayatını kaybetti. 68 yıllık evli çift, yan yana toprağa verildi. Kozdere Mahallesi'nde yaşayan ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan İbrahim Gülsoy, cumartesi günü rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İbrahim Gülsoy'un cenazesi, aynı gün düzenlenen törenle mahalle mezarlığına defnedildi. Eşinin ölümünün ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılan 6 çocuk annesi Sultan Gülsoy ise dün hastanede yaşamını yitirdi. 68 yıllık eşinden bir gün sonra vefat eden Sultan Gülsoy, 24 saat sonra eşinin yanına defnedildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İbrahim Gülsoy Güncel Haberler

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